L' Enpals dimentica 9 anni di contributi professoressa rischia di andare in pensione con assegno ridotto

professoressa messa in pensione d’ufficio, ma con un assegno molto basso a causa del mancato ricongiungimento all’Inps dei versamenti alla cassa previdenziale Enpals fatti negli anni ‘80 quando lavorava in Rai.La professoressa, assistita dagli avvocati Antonio Bartolini e Andrea Pensi, si è. 🔗 Perugiatoday.it - L'Enpals "dimentica" 9 anni di contributi, professoressa rischia di andare in pensione con assegno ridotto messa ind’ufficio, ma con unmolto basso a causa del mancato ricongiungimento all’Inps dei versamenti alla cassa previdenzialefatti negli‘80 quando lavorava in Rai.La, assistita dagli avvocati Antonio Bartolini e Andrea Pensi, si è. 🔗 Perugiatoday.it

