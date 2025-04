L' ennesimo strano caso all' ex Forlanini | la corrente è staccata da 10 anni ma la bolletta è da 8 milioni

bolletta della corrente elettrica chi è che non prova un po’ di tensione nell’aprire la busta per conoscere l’importo da pagare? I venti di guerra, gli sbalzi d’umore di leader mondiali, la transizione verde mancata dall’Unione europea e tante altre variabili. 🔗 Romatoday.it - L'ennesimo strano caso all'ex Forlanini: la corrente è staccata da 10 anni, ma la bolletta è da 8 milioni Di questi tempi quando arriva unadellaelettrica chi è che non prova un po’ di tensione nell’aprire la busta per conoscere l’importo da pagare? I venti di guerra, gli sbalzi d’umore di leader mondiali, la transizione verde mancata dall’Unione europea e tante altre variabili. 🔗 Romatoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Caso Paragon, anche David Yambio tra gli spiati: "Il mio telefono si comportava in modo strano" - Si allunga la lista delle vittime di spionaggio nel caso della società israeliana Paragon. Il sudanese David Yambio, rifugiato politico in Italia, presidente e cofondatore di Refugees in Libya, ha rivelato di aver ricevuto da Apple un avviso in cui gli veniva comunicato che il suo telefono era... 🔗europa.today.it

L'intervento di Marco Saioni | Lo strano caso della Municipale armata di pistola ma niente taser perchè pericoloso: La sparalacci? La scelta migliori per tutti - Tutelare l’incolumità, per quanto possibile, anche di chi delinque, è cosa buona e giusta. La decisione assunta dalla sindaca Ferdinandi che nega il ricorso al taser da parte della polizia municipale, discende dunque da tale assunto. L’armamento dovrebbe pertanto essere proporzionato alle... 🔗perugiatoday.it

Lo strano caso di Villa Valguarnera: set del “Gattopardo” e dell’ “Arte della gioa”, le due serie tv in onda contemporaneamente - Roma, 6 marzo 2025 – Un luogo dove il tempo sembra essersi fermato, e dove la finzione cinematografica si fonde con la realtà: un'incredibile coincidenza ha portato Villa Valguarnera, gioiello architettonico siciliano, a essere protagonista di due serie televisive di punta trasmesse adesso in contemporanea, "Il Gattopardo" su Netflix e "L'arte della gioia" su Sky. Entrambe le produzioni hanno scelto questa dimora storica come set principale, creando un singolare cortocircuito tra passato e presente. 🔗quotidiano.net

Su questo argomento da altre fonti

L'ennesimo strano caso all'ex Forlanini: la corrente è staccata da 10 anni, ma la bolletta è da 8 milioni; L’autista che ha salvato la donna: «Era a cavalcioni su di lei, la picchiava: mi sono messo in mezzo»; Puglia, ennesimo caso choc nel disastro della sanità: risonanza nel 2027 per l’operaio dell’ex Ilva; Milan Futuro e Juve Next Gen un disastro: rischio retrocessione, Padalino esonerato a Latina. 🔗Su questo argomento da altre fonti

L'ennesimo strano caso all'ex Forlanini: la corrente è staccata da 10 anni, ma la bolletta è da 8 milioni - I locali sono vuoti, la luce manca pressoché ovunque da dieci anni, tuttavia l’utenza è ancora attiva e la bolletta viene emessa regolarmente. Ma chi la paga non è chi la dovrebbe pagare ... 🔗romatoday.it

Ennesimo femminicidio: trovato in una valigia il corpo di Ilaria Sula scomparsa a Roma. Fermato l’ex fidanzato - Gli investigatori stanno interrogando l’ex fidanzato ... era uscita di casa alle 21.30 e non aveva più risposto ai messaggi delle coinquiline. “Non ci abbiamo visto nulla di strano. 🔗dire.it

Chiara Balistreri: «Non voglio essere l'ennesimo caso di femminicidio». Il suo ex latitante su TikTok: «Non le ho fatto del male». Il video - In un video condiviso su TikTok, Chiara ha raccontato la sua esperienza di violenza, puntando il dito contro l’ex fidanzato Gabriel ... prima che diventi l'ennesimo caso di femminicidio». 🔗msn.com