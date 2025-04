Lenergy Pisa Bs ufficiali tappe e avversarie

Definiti il calendario delle tappe e la composizione degli organici per la prossima stagione di beach soccer. I primi impegni ufficiali per la Serie A del Lenergy Pisa BS saranno ad Alghero, dove comincerà la Poule Scudetto dal 30 maggio al 2 giugno. Dopo la sosta per la disputa della Coppa.

Lenergy Pisa bs amplia l'area comunicazione - In vista di un 2025 ricco di novità e impegni il Lenergy Pisa BS decide di irrobustire l’area comunicazione al lavoro ogni giorno dietro gli schermi. Confermato Michele Marianelli in qualità di responsabile della comunicazione, che oltre al supporto di Daniele Bonanni per la stagione estiva sarà... 🔗pisatoday.it

Lenergy Pisa bs, rinnova Simone Marinai - Dopo l’innesto del team manager sul fronte dirigenziale il Lenergy Pisa BS continua a presentare i volti della prima squadra, con la conferma di Simone Marinai. Alla terza stagione in nerazzurro l’abile esterno contribuirà con esperienza e continuità a una squadra sempre più ambiziosa, di cui si... 🔗pisatoday.it

Lenergy Pisa bs, la squadra è pronta - Il Lenergy Pisa si appresta ad affrontare la nuova stagione di beach soccer e si presenta ai nastri di partenza con la squadra al completo. Si prospetta un 2025 ricco di impegni, tra il Campionato e la Coppa Italia di Serie A, oltre all’Euro Winners Cup di Nazaré. Tante le conferme a partire... 🔗pisatoday.it

Stefano Marinai continua al Lenergy Pisa Beach Soccer - Nuovo ingresso nel Lenergy Pisa BS: al primo raduno di lunedì 28 aprile sarà presente anche Stefano Marinai, che prosegue la propria carriera in nerazzurro per l’ottavo anno. Il capitano e numero 10 d ... 🔗pisatoday.it