Legnano bimbo di 9 anni cade dalla tromba delle scale | è vivo per miracolo

bimbo di 9 anni con disabilità è caduto dalla tromba delle scale del secondo piano di un condominio a Legnano, in provincia di Milano. La madre stava uscendo con il fratellino in braccio quando il piccolo, correndo fuori, si è sporto dalla balaustra e ha perso l’equilibrio.Il volo di circa dieci metri si è concluso con ferite gravi: trauma cranico e rimozione della milza. L’intervento chirurgico d’urgenza all’ospedale di Legnano è riuscito, e il bimbo non è in pericolo di vita.Il trasferimento e la speranzaNon appena le condizioni lo permetteranno, sarà trasferito all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, specializzato in pediatria. La prognosi resta riservata, ma il peggio sembra passato.L’incidente ha sconvolto il quartiere. Le autorità ricordano l’importanza di dispositivi di sicurezza nei condomini, soprattutto in presenza di bambini con bisogni speciali. 🔗 Notizieaudaci.it - Legnano, bimbo di 9 anni cade dalla tromba delle scale: è vivo per miracolo La caduta e l’emergenzaUndi 9con disabilità è cadutodel secondo piano di un condominio a, in provincia di Milano. La madre stava uscendo con il fratellino in braccio quando il piccolo, correndo fuori, si è sportobalaustra e ha perso l’equilibrio.Il volo di circa dieci metri si è concluso con ferite gravi: trauma cranico e rimozione della milza. L’intervento chirurgico d’urgenza all’ospedale diè riuscito, e ilnon è in pericolo di vita.Il trasferimento e la speranzaNon appena le condizioni lo permetteranno, sarà trasferito all’ospedale Papa GiovXXIII di Bergamo, specializzato in pediatria. La prognosi resta riservata, ma il peggio sembra passato.L’incidente ha sconvolto il quartiere. Le autorità ricordano l’importanza di dispositivi di sicurezza nei condomini, soprattutto in presenza di bambini con bisogni speciali. 🔗 Notizieaudaci.it

