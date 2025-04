LegAmi Capri | dal 20 al 22 giugno l’evento che esalta il made in Italy nel fascino dell’Isola azzurra

È stata presentata ieri, nella sala della Biblioteca del Ministero delle Imprese e del made in Italy, la seconda edizione dell'evento dedicato all'artigianato femminile. "LegAmi, Capri". L'iniziativa, che si svolgerà a Capri, dal 20 al 22 giugno, si distingue per il suo forte legame con le realtà artigianali locali e nazionali. Proprio per il suo valore e l'impatto sul territorio, l'evento è stato inserito ufficialmente tra le manifestazioni delle Giornate del made in Italy. Un traguardo significativo, che testimonia il riconoscimento istituzionale del valore culturale, economico e sociale del lavoro artigianale portato avanti dalle donne. La manifestazione si conferma così un punto di riferimento per la valorizzazione del saper fare, della creatività e dell'impresa al femminile.Oltre venti realtà di piccola imprenditoria al femminile si troveranno sull'isola azzurra, nella sala Pollio del Centro Congressi, per una tre giorni di pop up, incontri, racconto e confronto, ideata a curata dalle giornaliste Mariella Vernazzaro e Melania Petriello, in collaborazione con l'organizzatrice culturale Carla Franco.

