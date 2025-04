Lega Pro ufficiale | approvato il Salary Cap in Serie C

Serie C dice sì al Salary Cap. Si tratta di un tetto salariale: la somma massima di denaro che ogni club può spendere complessivamente.

Lega Pro, ufficiale: approvato il Salary Cap in Serie C - La Serie C dice sì al Salary Cap. Si tratta di un tetto salariale: la somma massima di denaro che ogni club può spendere complessivamente per gli ingaggi dei. 🔗calciomercato.com

