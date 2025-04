Lega | Disegno di legge sui salari per adeguarli all' inflazione

salari certificano un rendimento inferiore dell'8% rispetto a gennaio 2021, nonostante un aumento tendenziale del 4%. Sappiamo che è necessario intervenire ed è per questo che nei prossimi giorni presenteremo un nostro Disegno di legge sui salari. Un tema che per la Lega è prioritario e al centro dell'azione politica del partito, che proprio meno di un mese fa ha approvato nel corso del Congresso a Firenze la mozione sui salari, con proposte concrete per adeguarli all'inflazione e stimolare i rinnovi dei contratti nazionali. Come Lega, stiamo lavorando per affrontare con urgenza la questione, con l'obiettivo di sostenere i lavoratori italiani, le famiglie e dare loro maggiori certezze economiche. Porteremo in Parlamento le nostre proposte per garantire retribuzioni adeguate, eque e trasparenti. 🔗 Quotidiano.net - Lega: Disegno di legge sui salari per adeguarli all'inflazione I dati Istat suicertificano un rendimento inferiore dell'8% rispetto a gennaio 2021, nonostante un aumento tendenziale del 4%. Sappiamo che è necessario intervenire ed è per questo che nei prossimi giorni presenteremo un nostrodisui. Un tema che per laè prioritario e al centro dell'azione politica del partito, che proprio meno di un mese fa ha approvato nel corso del Congresso a Firenze la mozione sui, con proposte concrete perall'e stimolare i rinnovi dei contratti nazionali. Come, stiamo lavorando per affrontare con urgenza la questione, con l'obiettivo di sostenere i lavoratori italiani, le famiglie e dare loro maggiori certezze economiche. Porteremo in Parlamento le nostre proposte per garantire retribuzioni adeguate, eque e trasparenti. 🔗 Quotidiano.net

Cosa riportano altre fonti

Novità della rottamazione quinquies: in discussione il disegno di legge della Lega - Il Parlamento italiano sta valutando una proposta di legge che potrebbe rappresentare una grande opportunità per i contribuenti in difficoltà con il pagamento delle imposte. Il disegno di legge voluto dalla Lega di Matteo Salvini, attualmente esaminato in Senato, introduce una nuova edizione della cosiddetta “rottamazione delle cartelle esattoriali” (quinquies), un programma di definizione agevolata dei debiti fiscali. 🔗laprimapagina.it

Figuccia (Lega): "All'Ars approda disegno di legge su noleggio con conducente e trasporto pubblico locale" - Oggi in aula approda, per essere votato, un importante disegno di legge che disciplina il noleggio con conducente e il trasporto pubblico locale esitato dalla quarta commissione di cui sono componente. "Nel corso della discussione in commissione - spiega il deputato questore all’Ars Vincenzo... 🔗palermotoday.it

Il governo Meloni introduce il reato di femminicidio: ecco cosa dice il disegno di Legge - Il governo si prepara a introdurre ufficialmente il reato di femminicidio. Il 7 marzo, il Consiglio dei ministri esaminerà un disegno di legge che istituisce il “delitto di femminicidio e altre misure per contrastare la violenza sulle donne”. Il provvedimento, già annunciato nei giorni scorsi, arriva in concomitanza con la vigilia dell’8 marzo, giornata internazionale della donna. Le novità del disegno di legge La nuova normativa rappresenta un significativo inasprimento delle pene. 🔗dayitalianews.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Lega, nei prossimi giorni un nostro ddl sui salari equi; Adeguare il salario all’inflazione: la Lega prepara un ddl; È vero che il governo ha aumentato lo stipendio di ministri e sottosegretari?; Stipendi in base al costo della vita: ecco il disegno di legge della Lega. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Lega: Disegno di legge sui salari per adeguarli all'inflazione - La Lega presenterà un disegno di legge per adeguare i salari all'inflazione, sostenendo i lavoratori italiani e le famiglie. 🔗quotidiano.net

La scala mobile della Lega s'inceppa: Forza Italia e FdI dicono no - Il decreto Primo maggio sul lavoro sarà light. Il governo proverà a ridurre i tempi per i rinnovi contrattuali, in modo da accorciare i tempi di ... 🔗huffingtonpost.it

Molinari (Lega): «La legge va approvata così com’è. Se il governo interviene, utilizzi i decreti» - «Noi restiamo convinti che il disegno di legge Sicurezza debba essere approvato ... Poi, data l’attenzione della Lega ai problemi delle forze dell’ordine, ho pensato di aggiungere anche ... 🔗msn.com