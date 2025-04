Lecco assalto al municipio contro la commemorazione fascista | scontri tra antagonisti e polizia

Lecco, 29 aprile 2025 – assalto al municipio a Lecco. Ieri sera, lunedì 28 parile, alcuni anarchici e antagonisti hanno tentato di invadere Palazzo Bovara, dove era in corso la seduta di Consiglio comunale.E' successo a margine del presidio antifascista organizzato dai sostenitori dell'Anpi, contro la commemorazione di alcuni autodefinitisi camerati di 16 ufficiali e sottufficiali delle brigate nere fucilati il 28 aprile 1945, dopo essere stati condannati a morte per aver ucciso alcuni partigiani fingendo la resa.I facinorosi, alcuni dei quali con passamontagna e volto coperto come black block, hanno cercato di spostarsi proprio l'adunata dei neofascisti, ma sono stati fermati da carabinieri e poliziotti. Si sono diretti quindi verso il palazzo comunale, forse con l'obiettivo di raggiungere l'aula consiliare dove si stava discutendo proprio sull'adunata dei nostalgici, regolarmente autorizzata, a cui tra gli altri ha partecipato pure il consigliere provinciale e sindaco di Casargo Antonio Pasquini. 🔗 Ilgiorno.it - Lecco, assalto al municipio contro la commemorazione fascista: scontri tra antagonisti e polizia , 29 aprile 2025 –al. Ieri sera, lunedì 28 parile, alcuni anarchici ehanno tentato di invadere Palazzo Bovara, dove era in corso la seduta di Consiglio comunale.E' successo a margine del presidio antiorganizzato dai sostenitori dell'Anpi,ladi alcuni autodefinitisi camerati di 16 ufficiali e sottufficiali delle brigate nere fucilati il 28 aprile 1945, dopo essere stati condannati a morte per aver ucciso alcuni partigiani fingendo la resa.I facinorosi, alcuni dei quali con passamontagna e volto coperto come black block, hanno cercato di spostarsi proprio l'adunata dei neofascisti, ma sono stati fermati da carabinieri e poliziotti. Si sono diretti quindi verso il palazzo comunale, forse con l'obiettivo di raggiungere l'aula consiliare dove si stava discutendo proprio sull'adunata dei nostalgici, regolarmente autorizzata, a cui tra gli altri ha partecipato pure il consigliere provinciale e sindaco di Casargo Antonio Pasquini. 🔗 Ilgiorno.it

