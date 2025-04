Lecce incendio in appartamento | due persone salvate dai vigili del fuoco

Lecce in un'abitazione su via Birago. Attorno alle 10 una squadra dei vigili del fuoco del Comando Provinciale è intervenuta a seguito di un. 🔗 Quotidianodipuglia.it - Lecce, incendio in appartamento: due persone salvate dai vigili del fuoco Fiamme e grande paura questa mattina ain un'abitazione su via Birago. Attorno alle 10 una squadra deideldel Comando Provinciale è intervenuta a seguito di un. 🔗 Quotidianodipuglia.it

Cosa riportano altre fonti

Scoppia l'incendio nel garage e il fumo arriva nell'appartamento: intossicati due pensionati - Due ultra settantacinquenni pensionati sono rimasti intossicati a causa del fumo che, dal garage, è arrivato fino alle mura domestiche. Non sono in gravi condizioni, i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento li hanno tempestivamente evacuati e affidati alle cure degli operati del... 🔗agrigentonotizie.it

Incendio in un appartamento fatale per Maria, nonnina di 94 anni. Due persone ferite per aver inalato i fumi sprigionati dal rogo. La tragedia questa mattina a Roma Nord - Tragedia nella tarda mattinata di lunedì a Roma Nord, dove un incendio ha avvolto un appartamento in via Flaminia 1179, nella zona di Labaro. Il rogo si è sviluppato intorno alle 12:30, causando il decesso di Maria Arata, una donna di 94 anni, che si trovava all’interno dell’abitazione. Sul posto sono immediatamente intervenuti vigili del fuoco, polizia e personale del 118, mentre gli agenti della polizia locale del XV Gruppo Cassia hanno provveduto a chiudere il tratto di strada interessato per agevolare le operazioni di soccorso. 🔗dayitalianews.com

Incendio nella notte a Borgo San Lorenzo: fiamme in un appartamento, evacuate due famiglie - Firenze, 16 aprile 2025 - Un violento incendio è scoppiato la scorsa notte, intorno alle 2.10, in un appartamento al secondo e ultimo piano di una palazzina terra tetto in via Caduti di Montelungo, nel comune di Borgo San Lorenzo. Le fiamme, alte e visibili dalle finestre, hanno avvolto l’intera abitazione, generando un denso fumo che ha reso necessario l’intervento di più squadre dei vigili del fuoco. 🔗lanazione.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Lecce, incendio in appartamento: due persone salvate dai vigili del fuoco; Incendio in un appartamento a Lecce, in salvo i due occupanti; Incendio in un appartamento a Lecce: evacuati due occupanti, cedono parti del solaio; Cede un solaio in piena notte e al mattino un incendio in un appartamento. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Incendio in un appartamento a Lecce, in salvo i due occupanti - I Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Birago per il rogo sviluppatosi in una palazzina a due piani. Evacuati con l'autoscala gli inquilini che si erano rifugiati sul balcone. 🔗leccesette.it

Appartamento va a fuoco: i caschi rossi salvano gli inquilini che si erano rifugiati sul balcone - LECCE - Sono ancora da accertare le cause dell’incendio che nella mattinata di oggi ha interessato un appartamento a Lecce. 🔗corrieresalentino.it

Cede un solaio in piena notte e al mattino un incendio in un appartamento - Alle 7 di questa mattina, invece, nel pieno centro di Lecce, a due passi da piazza Mazzini, si è verificato un incendio, per cause accidentali, all’interno di un appartamento situato al primo ... 🔗lecceprima.it