Le Zirre Napoli borse magliette e pochette dedicate alla Festa della Mamma

Festa della Mamma 2025, Le Zirre Napoli lancia un’edizione speciale di shirt “I love Mom” e pochette in tessuto dedicate a tutte le mamme: una capsule dal cuore partenopeo che porta stampata una parola semplice, potente e universale: Mami.Le nuove creazioni con scritte super colorate si inseriscono perfettamente nel percorso del brand, che da sempre fonde estetica, identità e responsabilità. Ogni pezzo, interamente realizzato a Napoli, è frutto di una filiera artigianale attenta e consapevole: un prodotto bello da indossare, da regalare, ma soprattutto da raccontare.“Mami è più di un nome dolce,” spiegano dal team Le Zirre. “È un richiamo immediato al legame profondo e viscerale che ci unisce a chi ci ha cresciuti, protetti e amati. È anche il modo in cui vogliamo restituire valore alle nostre radici, al nostro dialetto affettuoso, al nostro modo di dire le cose con il cuore”. 🔗 Per la2025, Lelancia un’edizione speciale di shirt “I love Mom” ein tessutoa tutte le mamme: una capsule dal cuore partenopeo che porta stampata una parola semplice, potente e universale: Mami.Le nuove creazioni con scritte super colorate si inseriscono perfettamente nel percorso del brand, che da sempre fonde estetica, identità e responsabilità. Ogni pezzo, interamente realizzato a, è frutto di una filiera artigianale attenta e consapevole: un prodotto bello da indossare, da regalare, ma soprattutto da raccontare.“Mami è più di un nome dolce,” spiegano dal team Le. “È un richiamo immediato al legame profondo e viscerale che ci unisce a chi ci ha cresciuti, protetti e amati. È anche il modo in cui vogliamo restituire valore alle nostre radici, al nostro dialetto affettuoso, al nostro modo di dire le cose con il cuore”. 🔗 Ildenaro.it

