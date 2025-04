Le tragedie silenziose | Amianto killer a scuola Giustizia per mia madre

scuola", considerava l’insegnamento ai bambini delle elementari come "una vocazione e una passione". La maestra di italiano si è spenta l’8 luglio del 2020, all’età di 68 anni, a causa di un mesotelioma pleurico, che ha cercato di combattere fino all’ultimo. La sua unica figlia, Clara Bonera, ora sta portando avanti una battaglia perché venga riconosciuta la malattia professionale, provocata dalla continua esposizione all’Amianto negli ambienti scolastici negli anni ’70. In quel periodo il materiale cancerogeno, infatti, era diffuso non solo nelle fabbriche e nelle abitazioni ma anche in luoghi come le scuole. All’epoca era presente persino in supporti didattici come il Das, i diffusissimi panetti modellabili (quello oggi sul mercato è un prodotto sicuro), in vernici e strutture. Ilgiorno.it - Le tragedie silenziose: "Amianto killer a scuola. Giustizia per mia madre" Leggi su Ilgiorno.it di Andrea Gianni MILANO Silvana Gabrieli "ha dedicato la sua vita alla", considerava l’insegnamento ai bambini delle elementari come "una vocazione e una passione". La maestra di italiano si è spenta l’8 luglio del 2020, all’età di 68 anni, a causa di un mesotelioma pleurico, che ha cercato di combattere fino all’ultimo. La sua unica figlia, Clara Bonera, ora sta portando avanti una battaglia perché venga riconosciuta la malattia professionale, provocata dalla continua esposizione all’negli ambienti scolastici negli anni ’70. In quel periodo il materiale cancerogeno, infatti, era diffuso non solo nelle fabbriche e nelle abitazioni ma anche in luoghi come le scuole. All’epoca era presente persino in supporti didattici come il Das, i diffusissimi panetti modellabili (quello oggi sul mercato è un prodotto sicuro), in vernici e strutture.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Amianto killer, risarcimento da un milione alla famiglia di un marinaio morto per mesotelioma - Aveva respirato fibre e polveri d’amianto 24 ore al giorno presenti nei locali motori, nei corridoi, nei rivestimenti delle condotte di scarico e nei locali di vita dell’unità navali dove aveva prestato servizio come sottocapo nocchiere. Ammalatosi aveva chiesto il riconoscimento della causa di servizio e dello status di “Equiparato a vittima del dovere” e i relativi benefici di legge, ma era morto per mesotelioma prima il 19 agosto 2015. 🔗ilfattoquotidiano.it

Amianto, killer silenzioso: dove ci si ammala di più e la mappa dei luoghi da bonificare - L’amianto continua a mietere vittime, soprattutto in Italia. Su 2.380 decessi avvenuti nel 2021 nei Paesi dell'Unione Europea a causa del mesotelioma, una rara forma di tumore collegata all'esposizione all'amianto, ben 518 - quasi uno su quattro, di cui 397 uomini e 121 donne - sono stati... 🔗bolognatoday.it

Per 20 anni esposto alla fibra killer: Rolando Cerri morto per mesotelioma da amianto, risarcimento da un milione - Livorno, 21 febbraio 2025 – La Corte d’Appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado che condanna Enel al risarcimento di oltre 1 milione di euro ai familiari di Rolando Cerri, operaio manutentore elettrico, per l’esposizione elevata e non cautelata a fibre e polveri di amianto che ne ha causato il decesso per mesotelioma nel 2016 all’età di 77 anni, e la violazione degli obblighi relativi alla sicurezza sul lavoro. 🔗lanazione.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Reggio, l’osservatorio nazionale amianto: «Il Sindaco ignora le vittime, un affronto alla memoria»; Morire di amianto. Il primo film sulla tragedia: «C’è un’altra strada oltre la vendetta»; Strage silenziosa, l'amianto uccide tremila italiani all'anno: non c'è più tempo da perdere; Amianto, la fibra killer che uccide otto italiani al giorno. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Amianto, 22 ventidue operai ex Leuci di Lecco portano l’Inps in tribunale. “L’eternit? Vi protegge” - Lavoravano nella storica fabbrica di lampadine chiusa nel 2014. Al loro fianco il Gruppo aiuto mesotelioma: “Le vittime sono dimenticate” ... 🔗msn.com

Amianto, il killer silenzioso - Messo al bando da oltre 30 anni, continua a fare vittime, di cui domani si celebra la giornata nazionale. In Lombardia il primato: oltre 2 mila i morti nel 2024. Il caso simbolo della Fibronit di Bron ... 🔗rainews.it

Amianto, ex operaio muore di tumore dopo anni di lavoro. Alla famiglia 1,5 milioni: «Non conosceva i rischi, poi quel sangue...» - È più viva che mai la speranza per tutte le vittime che sono state esposte all’amianto o hanno contratto patologie correlate all'asbesto dopo la sentenza emanata ... 🔗leggo.it