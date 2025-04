Le Strategie oblique di Brian Eno e la complessità del mondo

Strategie oblique, idea del musicista e produttore Brian Eno e dell’artista Peter Schmidt, carte di 7×9 cm, nere su un lato e bianche sull’altro, contenute in una scatola nera, e su cui sono scritte frasi e aforismi atti a dar vita a pensieri laterali in grado di rompere blocchi creativi, titolo originale dell’opera era oblique Strategies, Over One Hundred Worthwhile Dilemmas. 🔗 361magazine.com - Le Strategie oblique di Brian Eno e la complessità del mondo Onora l’errore come un’intuizione nascosta. Partiamo da un porto sicuro. Volendo anche da un porto un po’ da cartolina, banale. Sempre che si possa definire banale qualcosa solo perché, in un mazzo di carte che è quanto di più originale vi possa venire in mente, la carta pescata è quella più nota, forse la sola nota fuori da quel contesto. La faccenda del mazzo di care, sia messo agli atti, non è una metafora, a sua volta trita e usurata, ma è un dettaglio pragmatico, preciso e specifico, il dettaglio coerente. Sono infatti partito proprio da una frase enigmatica, ma non quanto le altre altre frasi enigmatiche che avrei potuto citare, appuntata in una carta del celebre mazzo chiamato, idea del musicista e produttoreEno e dell’artista Peter Schmidt, carte di 7×9 cm, nere su un lato e bianche sull’altro, contenute in una scatola nera, e su cui sono scritte frasi e aforismi atti a dar vita a pensieri laterali in grado di rompere blocchi creativi, titolo originale dell’opera eras, Over One Hundred Worthwhile Dilemmas. 🔗 361magazine.com

