le stelle sono tante ma quella del club italia è davvero speciale

Stella Caruso sarà la protagonista della quinta puntata del podcast federale 'Undernet – I figli d'arte della pallavolo Italiana'. L'episodio sarà disponibile da domani, mercoledì 30 aprile, su Spotify e su YouTube. Famiglia di grandi sportivi quella della giovane azzurra. La mamma, Guendalina.

Como, Gabrielloni: «Giochiamo bene, ci divertiamo e ci sono tante stelle che brillano. Fabregas lo avevo visto solo in TV» - Como, Gabrielloni: «Giochiamo bene, ci divertiamo e ci sono tante stelle che brillano. Fabregas lo avevo visto solo in TV» Nel corso di una lunga intervista per La Stampa Alessandro Gabrielloni, attaccante del Como dalla Serie D alla Serie A, ha ripercorso la sua carriera in azzurro. Di seguito alcune dichiarazioni. MEGLIO VEDERE KEIRA KNIGHTLEY […] 🔗calcionews24.com

Darmian non ha dubbi: «In un Club importante come l’Inter le responsabilità sono tante e l’obiettivo è sempre vincere il più possibile» - Darmian sicuro: «L’obiettivo è sempre vincere il più possibile» Le dichiarazioni del difensore nerazzurro Il difensore dell’Inter, Matteo Darmian intervistato nel consueto match program di Inter Cagliari, ha parlato cosi: SULL’INTER– «Siamo una squadra con esperienza e consapevolezza. Abbiamo fame e voglia di andare in campo ogni giorno per crescere come giocatori e come collettivo. In questi anni abbiamo […] 🔗calcionews24.com

‘Mi sono unito a Salford, inizialmente in prestito, da Derby U21s – potrei essere l’unico manager che sia mai uscito in prestito! Ho adorato la storia e da dove proveniva il club “: il boss della Football League ricorda la mossa manageriale bizzarra nel 2021 - Notizia fresca giunta in redazione: Il manager della Football League Gary Bowyer ha condiviso la storia sull’essere nominato boss di Salford City dopo che un accordo di prestito è stato concluso con la contea di Derby nel 2021. Bowyer è attualmente responsabile di Burton Albion, avendo precedentemente gestito Blackburn, Blackpool, Bradford, Salford e Dundee. L’inglese lasciò Bradford nel febbraio 2020 e divenne l’allenatore della parte U21s della contea di Derby pochi mesi dopo, ma nel marzo 2021 Salford lo firmò in prestito fino alla fine della stagione 2020/21. 🔗justcalcio.com

