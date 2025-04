Le previsioni meteo di oggi 29 aprile ad Avellino

Avellino oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2722m. I venti saranno al mattino moderati e.

