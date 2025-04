Le partite del Piermarini La ricerca di nuovi soci e i nomi del dopo Chailly

Ilgiorno.it - Le partite del Piermarini. La ricerca di nuovi soci e i nomi del dopo Chailly Leggi su Ilgiorno.it I conti da preservare e una nuova guida artistica da trovare. In entrambi i casi, le soluzioni non vanno trovate necessariamente nell’immediato, ma il futuro prossimo della Scala passa anche e soprattutto da questi due temi cruciali. Partiamo dal primo, che ieri mattina ha tenuto banco per gran parte della riunione del Consiglio d’amministrazione. Anche nel 2024, il bilancio di via Filodrammatici si è chiuso in regola, "con un leggero utile di 200mila euro" ha specificato il sindaco e presidente della Fondazione Giuseppe Sala. Una piacevole tradizione per il tempio della lirica, inaugurata in epoca Lissner e consolidata con le gestioni di Pereira e Meyer. La speranza è che il trend positivo possa continuare anche con il neo sovrintendente Fortunato Ortombina, che dovrà fronteggiare "alcuni rischi".

Ne parlano su altre fonti

La Mediterranea aderisce alla Call for AI Ethics: nuovi progetti di ricerca in ambito AI - La Call for AI Ethics è un documento firmato dalla Pontificia Accademia per la Vita, Microsoft, Ibm, Fao e dal ministero dell'Innovazione, parte del governo italiano, a Roma il 28 febbraio 2020 per promuovere un approccio etico all'intelligenza artificiale. L'idea alla base è quella di... 🔗reggiotoday.it

Scuole: cantieri in corso e ricerca di nuovi appaltatori. Cosa succede a Bibbiena - "Le scuole rappresentano per questa amministrazione una priorità assoluta. Per questo credo sia importanti fare un aggiornamento sui lavori che sono in corso in varie realtà del territorio”. Così il sindaco di Bibbiena, Filippo Vagnoli, ha inteso rappresentare alla popolazione un primo bilancio... 🔗arezzonotizie.it

Scambi in calo tra imprese di Piacenza e Brasile, un progetto per la ricerca di nuovi partners commerciali - Scambi in calo tra imprese di Piacenza e Brasile, parte un’iniziativa per rafforzarli. Lo annuncia la Camera di Commercio dell’Emilia, che alla ricerca di partners commerciali nel Paese dell’America meridionale dedica il nuovo progetto al quale le imprese reggiane, parmensi e piacentine possono... 🔗ilpiacenza.it

Se ne parla anche su altri siti

Le partite del Piermarini. La ricerca di nuovi soci e i nomi del dopo Chailly; Ascoli Calcio, il 18enne Piermarini protagonista nelle ultime tre gare. Sono ora 6 le sue presenze tra i professionisti; Incendio in appartamento a Lodi, le fiamme partite da una poltrona; La Juventus è già spettacolare: la classe 2010 chiude la partita ed evita la rivalsa delle nerazzurre. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Le partite del Piermarini. La ricerca di nuovi soci e i nomi del dopo Chailly - Bilancio 2024 in utile, ma Sala avverte: "In futuro non sarà automatico". Il 12 maggio relazione di Ortombina in Cda sul nuovo direttore musicale. 🔗ilgiorno.it