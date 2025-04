Le ossessioni di Mark Samson prima dell’omicidio | Ilaria cercava altre persone Il viaggio dell’orrore col corpo della ex chiuso nel trolley

«Mi ero stancato di aspettare e lei nel frattempo cercava altre persone con cui legare». Sarebbero questi i pensieri che rimbalzavano nella testa di Mark Samson, reo confesso del femminicidio di Ilaria Sula, la notte in cui ha deciso di uccidere l'ex fidanzata, tra il 25 e il 26 marzo, prima di nascondere il corpo in un trolley e gettarlo giù da un dirupo in un bosco a 40 chilometri dalla sua abitazione di via Homs, a Roma. Ad ammettere la gelosia morbosa è lo stesso Samson, che in una lettera inviata ai pm di Roma scrive: «Dalle 22.15 del 25 marzo e fino alla mezzanotte abbiamo parlato della nostra relazione, del fatto che mi dava fastidio e mi ero stancato di aspettare e lei nel frattempo cercava altre persone con cui legare».La sera dell'omicidioLa sera del 25 marzo, la stessa in cui Samson avrebbe poi ucciso l'ex fidanzata, «si era fatto tardi e quindi Ilaria mi chiese se poteva rimanere a dormire da me», scrive ancora il 23enne, detenuto nel carcere di Regina Coeli con le accuse di omicidio volontario e occultamento di cadavere.

