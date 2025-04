Le moto il volley l' arte Anna uccisa dallo schianto a 17 anni | spazzati via sogni vita e speranze

Anna Bazzali aveva 17 anni e una grande passione per le moto. Sui social, Instagram soprattutto, qualche scatto la ritrae in sella alla sua Yamaha 125, col casco in testa mentre indirizza i suoi sogni verso una curva. Un'altra foto la immortala mentre, seduta sulla sua moto, dà l'impressione di. 🔗 Parmatoday.it - Le moto, il volley, l'arte. Anna, uccisa dallo schianto a 17 anni: spazzati via sogni, vita e speranze Bazzali aveva 17e una grande passione per le. Sui social, Instagram soprattutto, qualche scatto la ritrae in sella alla sua Yamaha 125, col casco in testa mentre indirizza i suoiverso una curva. Un'altra foto la immortala mentre, seduta sulla sua, dà l'impressione di. 🔗 Parmatoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Tesoro di San Gennaro e complesso di Sant’Anna dei Lombardi: biglietto unico per due tesori d’arte - Da marzo è possibile visitare il Tesoro di San Gennaro e il Complesso Monumentale di Sant’Anna dei Lombardi acquistando un unico biglietto di ingresso integrato per ammirare la storia, la cultura e l’arte custodite nei due siti storici nel cuore di Napoli. Il nuovo biglietto combinato offre al pubblico la possibilità di acquistare a un prezzo vantaggioso l’ingresso ai due musei, risparmiando rispetto all’acquisto dei singoli biglietti. 🔗ildenaro.it

SITTING VOLLEY. – Si assegna la Coppa Italia 2025! Ospiti Monica Tartaglione e Anna Ceccon - Nel cuore dell’azione paralimpica, il sitting volley sta guadagnando sempre più attenzione come sport che promuove l’inclusività e la competizione a livelli elevati. In questa intervista esclusiva, Alice Liverani conduce una conversazione con due protagoniste del mondo del sitting volley: Monica Tartaglione, responsabile regionale FIPAV per il sitting volley e membro della dirigenza della squadra Cedacri Giocoparma VC Cesena , e Anna Ceccon, capitana della squadra, di Parma, con origini vicentine, che ci racconta la sua esperienza nel mondo della pallavolo adattata . 🔗oasport.it

L’ACI in sella alle moto Rumi per viaggiare nell’arte orobica - Dopo il focus sulla mobilità pubblica lungo il territorio della provincia di Bergamo con vista sulla Regione, anche in vista delle Olimpiadi invernali dell’anno prossimo e dopo la finestra aperta sul 39° Rally delle Prealpi orobiche, Bergamonews incontra questa volta il prof. Fernando Noris, per un intrigante viaggio nel grande patrimonio dell’arte nella terra bergamasca. prof. 🔗bergamonews.it

Cosa riportano altre fonti

Le moto, il volley, l'arte. Anna, uccisa dallo schianto: a 17 anni spazzati via sogni, vita e speranze. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online