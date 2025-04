Le lunghe code a Milano per comprare i peluche Labubu da appendere alla borsa

Milano è scoppiata la mania. Tanti, tra collezionisti, trendsetter e semplici curiosi, si sono messi in coda davanti al negozio Pop Mart in corso Buenos Aires: tutto per comprare il nuovo Labubu. Si tratta del pupazzetto che spopola appeso a borsette e sui social network.Le code per. 🔗 Milanotoday.it - Le lunghe code a Milano per comprare i peluche Labubu da appendere alla borsa Anche aè scoppiata la mania. Tanti, tra collezionisti, trendsetter e semplici curiosi, si sono messi in coda davanti al negozio Pop Mart in corso Buenos Aires: tutto peril nuovo. Si tratta del pupazzetto che spopola appeso a borsette e sui social network.Leper. 🔗 Milanotoday.it

