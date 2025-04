Le indagini per la morte di Eddine Bader Essefi | oggi l' autopsia

autopsia, affidata al medico legale Guido Pelletti e attesa per oggi, a chiarire le cause della morte di Eddine Bader Essefi, il diciannovenne tunisino deceduto nel quartiere Barca. Il sostituto procuratore Andrea De Feis, che coordina le indagini condotte dai carabinieri del Nucleo. 🔗 Bolognatoday.it - Le indagini per la morte di Eddine Bader Essefi: oggi l'autopsia Sarà l’, affidata al medico legale Guido Pelletti e attesa per, a chiarire le cause delladi, il diciannovenne tunisino deceduto nel quartiere Barca. Il sostituto procuratore Andrea De Feis, che coordina lecondotte dai carabinieri del Nucleo. 🔗 Bolognatoday.it

Ne parlano su altre fonti

Morte di Eddine Essefi a Bologna, indagini su rissa e omicidio preterintenzionale in corso - La tragica vicenda che ha condotto alla morte di Eddine Essefi, giovane di 19 anni, assume connotati sempre più riconducibili a un evento di natura violenta, presumibilmente scaturito da un alterco o da una rissa. Il ragazzo è deceduto presso l’ospedale Maggiore di Bologna nella notte tra venerdì e sabato, dopo essere stato trasportato d’urgenza […] L'articolo Morte di Eddine Essefi a Bologna, indagini su rissa e omicidio preterintenzionale in corso è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Morte di Eddine Essefi a Bologna, indagini su rissa e omicidio preterintenzionale in corso - La tragica vicenda che ha condotto alla morte di Eddine Essefi, giovane di 19 anni, assume connotati sempre più riconducibili a un evento di natura violenta, presumibilmente scaturito da un alterco o da una rissa. Il ragazzo è deceduto presso l’ospedale Maggiore di Bologna nella notte tra venerdì e sabato, dopo essere stato trasportato d’urgenza […] L'articolo Morte di Eddine Essefi a Bologna, indagini su rissa e omicidio preterintenzionale in corso è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

GRAVI INDIZI DI REATO – Garlasco, nuove indagini per la morte di Chiara Poggi - Il 13 agosto 2007, la tranquilla cittadina di Garlasco, in provincia di Pavia, si sveglia con una notizia sconvolgente: Chiara Poggi, una giovane di 26 anni, viene trovata morta nella sua abitazione. A fare la macabra scoperta è il fidanzato, Alberto Stasi, che quella mattina chiama i soccorsi e dichiara di aver trovato il corpo […] The post GRAVI INDIZI DI REATO – Garlasco, nuove indagini per la morte di Chiara Poggi appeared first on L'Identità. 🔗lidentita.it

Approfondimenti da altre fonti

Le indagini per la morte di Eddine Bader Essefi: oggi l'autopsia; Ragazzo morto a Bologna: controlli sui telefoni degli indagati, la fidanzatina sarà ascoltata ancora; Picchiato in strada e ucciso per aver urtato un giovane: due indagati per la morte del 19enne a Bologna; L'assessore Ara: Vicini alla fidanzata e agli amici di Bader | VIDEO. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Le indagini per la morte di Eddine Bader Essefi: oggi l'autopsia - Il diciannovenne tunisino è deceduto dopo una presunta aggressione in via Colombi. Disposte le copie forensi dei cellulari dei due trentenni che lo avrebbero malmenato e che sono indagati per omicidio ... 🔗bolognatoday.it

Eddine Bader Essefi ucciso alla Barca, la svolta da autopsia e telefoni. La famiglia: «Noi distrutti, ora giustizia» - Le conseguenze dell’aggressione, tra spinte e percosse, o una caduta e un violento colpo alla testa contro un marciapiede, ma le ipotesi potrebbero essere anche altre: sarà l’autopsia, conferita oggi, ... 🔗informazione.it

Due giovani indagati a bologna per la morte di eddine bader essefi: indagini sulle cause e testimonianze - La procura di Bologna indaga sulla morte di Eddine Bader Essefi, 19 anni, caduto in via Buozzi; due giovani sono indagati per omicidio preterintenzionale mentre proseguono le indagini e l’autopsia. 🔗gaeta.it