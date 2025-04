Le incursioni mirate dell’intelligence ucraina nel cuore della Russia

ucraina. Moskalik era il vicecapo del dipartimento operazioni dello Stato maggiore russo, perciò corresponsabile di numerosi crimini di guerra commessi dalle sue truppe nell’invasione.Le indagini delle autorità russe sono ancora in corso, ma è facile riconoscere un modus operandi già utilizzato in precedenza da Kyjiv. Il generale è morto insieme al suo autista nell’esplosione dell’auto su cui era stato installato un ordigno rudimentale, probabilmente azionato da remoto. Il giorno seguente l’Fsb ha arrestato un ucraino residente in Russia che avrebbe confessato la responsabilità nell’attentato. Linkiesta.it - Le incursioni mirate dell’intelligence ucraina nel cuore della Russia Leggi su Linkiesta.it L’eliminazione del generale russo Yaroslav Moskalik, avvenuta il 25 aprile a Balašikha, un sobborgo di Mosca, è solo l’ultima di una serie di operazioni speciali presumibilmente organizzate dall’intelligence. Moskalik era il vicecapo del dipartimento operazioni dello Stato maggiore russo, perciò corresponsabile di numerosi crimini di guerra commessi dalle sue truppe nell’invasione.Le indagini delle autorità russe sono ancora in corso, ma è facile riconoscere un modus operandi già utilizzato in precedenza da Kyjiv. Il generale è morto insieme al suo autista nell’esplosione dell’auto su cui era stato installato un ordigno rudimentale, probabilmente azionato da remoto. Il giorno seguente l’Fsb ha arrestato un ucraino residente inche avrebbe confessato la responsabilità nell’attentato.

