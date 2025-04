Le Iene Show stasera su Italia 1 | servizi ed anticipazioni della puntata del 29 aprile 2025

Iene Show, il programma di approfondimento e attualità ideato da Davide Parenti torna con un nuovo appuntamento in prima serata su Italia 1. Ecco tutti i temi, le inchieste, gli ospiti e le anticipazioni al centro della puntata di stasera, martedì 29 aprile 2025.Le Iene Show puntate, le anticipazioni e il quiz "Questa la so"stasera, martedì 29 aprile 2025 dalle ore 21.20 va in onda una nuova puntata de "Le Iene Show", il programma condotto da Veronica Gentili con la complicità di Max Angioni. Anche questa sera torna l'appuntamento con il quiz "Questa La So", un format inedito per Le Iene che coinvolgerà il pubblico a casa, dando la possibilità di vincere 1.000 euro in gettoni d'oro. Ma passiamo poi agli ospiti al centro della puntata di stasera tra cui segnaliamo il rapper e cantautore Dargen D'Amico protagonista di un monologo.

