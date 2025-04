Le donne nella Resistenza del Ponente ligure | storie locali dal respiro simbolico

donne, in questi giorni tra 25 aprile e 1° maggio, che diedero prova di determinazione, resilienza, coraggio e spirito di sacrificio almeno quanto gli uomini. È un libro appena uscito per Fusta editore, che si intitola Protagoniste. storie di donne e Resistenza nel Ponente ligure. L’hanno scritto Daniela Cassini, Gabriella Badano e Sarah Clarke Loiacono, che hanno lavorato con spirito “glocal” – quello che preferisco – facendo rivivere storie e principi universali attraverso persone e fonti “locali”, a volte apparentemente minuscole ma dal respiro altamente simbolico.“Protagoniste” rievoca con forza – raccontando alcune eroine della Resistenza – le vicende dei Gruppi di Difesa della Donna nella Provincia di Imperia: ad esempio la storia delle sorelle Evelina e Giuliana Cristel, la loro Resistenza a Sanremo e la loro deportazione; oppure la storia incredibile dell’intellettuale, giornalista e scrittrice ebrea tedesca Dora Kellner e della sua pensione sanremese “Villa Verde”, crocevia e rifugio di esiliati e di personaggi come Benjamin, Brecht, Adorno, Roth. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Le donne nella Resistenza del Ponente ligure: storie locali dal respiro simbolico Un omaggio alle, in questi giorni tra 25 aprile e 1° maggio, che diedero prova di determinazione, resilienza, coraggio e spirito di sacrificio almeno quanto gli uomini. È un libro appena uscito per Fusta editore, che si intitola Protagoniste.dinel. L’hanno scritto Daniela Cassini, Gabriella Badano e Sarah Clarke Loiacono, che hanno lavorato con spirito “glocal” – quello che preferisco – facendo riviveree principi universali attraverso persone e fonti “”, a volte apparentemente minuscole ma dalaltamente.“Protagoniste” rievoca con forza – raccontando alcune eroine della– le vicende dei Gruppi di Difesa della DonnaProvincia di Imperia: ad esempio la storia delle sorelle Evelina e Giuliana Cristel, la loroa Sanremo e la loro deportazione; oppure la storia incredibile dell’intellettuale, giornalista e scrittrice ebrea tedesca Dora Kellner e della sua pensione sanremese “Villa Verde”, crocevia e rifugio di esiliati e di personaggi come Benjamin, Brecht, Adorno, Roth. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

