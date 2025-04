Le dichiarazioni di Alfonso Signorini su Myrta Merlino

Pomeriggio Cinque, Alfonso Signorini al posto di Myrta Merlino: la verità - Alfonso Signorini prende il posto di Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque? Nelle ultime settimane si sono fatte sempre più insistenti le voci riguardo a una possibile sostituzione della conduttrice al timone del contenitore pomeridiano di Canale5. Diversi i nomi che sono stati fatti come ipotetici sostituti, tra cui quello di Alfonso Signorini, che ormai da anni è impegnato con il Grande Fratello: la verità, tuttavia, è ben altra. 🔗dilei.it

Mister Movie | Scossone a Mediaset, Alfonso Signorini sostituisce Myrta Merlino a Pomeriggio 5? - Secondo quanto riportato dal magazine Nuovo Tv di Riccardo Signoretti, Mediaset si prepara a una serie di cambiamenti strategici che potrebbero rivoluzionare il palinsesto televisivo. Myrta Merlino, attuale conduttrice di Pomeriggio Cinque, sarebbe pronta a lasciare il programma a causa dei risultati deludenti negli ascolti, soprattutto nel confronto con Alberto Matano e il suo La Vita in Diretta. 🔗mistermovie.it

