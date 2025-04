Le confessioni di Sabrina Impacciatore a Belve

Sabrina Impacciatore racconta la sua vita tra risate e rivelazioni su Donne Magazine.

Belve, Sabrina Impacciatore: "Droghe? Ho provato tutto. Per anni ho pensato di essere uomo" - (Adnkronos) – È Sabrina Impacciatore ad aprire le danze della quinta stagione di 'Belve', il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani che torna domani, martedì 29 aprile, alle 21:20 su Rai 2. L'attrice romana si è raccontata svelando tra l'altro i momenti più belli e anche i più difficili della sua vita: un viaggio

Sabrina Impacciatore a Belve: «Droghe? Provate tutte. Mi sono sentita una trans. Sono stata innamorata di una donna» - Dopo la mancata partenza per la morte di Papa Francesco, martedì 29 aprile 2025 finalmente torna su Rai2, con la quinta stagione, "Belve" il programma di interviste ideato e condotto da Francesca Fagnani. Tra gli ospiti della prima puntata ci sono Marcell Jacobs, Nathalie Guetta e Sabrina Impacciatore. Sabrina Impacciatore a Belve: droghe, sentirsi trans e l'innamoramento per una donna Durante l'intervista, Sabrina Impacciatore racconta i momenti più belli e anche i più difficili della sua vita e della sua carriera da attrice.

