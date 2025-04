Le bufale complottiste di Rosario Marcianò sull’origine della Covid-19 vaccini grafene e 5G

Rosario Marcianò, già condannato in via definitiva per il caso Solesin. Stavolta parliamo delle origini della Covid-19, che si spiegherebbe con una messa in scena generata dai vaccini definiti impropriamente «sieri», in combinazione con ossido di grafene, «Hydrogel» e rete 5G. Vediamo perché anche questa vecchia narrazione No vax è priva di fondamento.Per chi ha fretta:Una recente condivisione di Rosario Marcianò collega le origini della Covid-19 al grafene e al 5G.Chiaramente si tratta di mere congetture prive di fonti serie a supporto.AnalisiLa condivisione sulle fantomatiche origini della Covid-19 si presenta con la seguente didascalia, che riporta la narrazione della clip in oggetto:Le origini del Covid-19 non sono virali. 🔗 Circola una clip pubblicata su Facebook dal noto teorico del complotto, già condannato in via definitiva per il caso Solesin. Stavolta parliamo delle origini-19, che si spiegherebbe con una messa in scena generata daidefiniti impropriamente «sieri», in combinazione con ossido di, «Hydrogel» e rete 5G. Vediamo perché anche questa vecchia narrazione No vax è priva di fondamento.Per chi ha fretta:Una recente condivisione dicollega le origini-19 ale al 5G.Chiaramente si tratta di mere congetture prive di fonti serie a supporto.AnalisiLa condivisione sulle fantomatiche origini-19 si presenta con la seguente didascalia, che riporta la narrazioneclip in oggetto:Le origini del-19 non sono virali. 🔗 Open.online

