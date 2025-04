Le 5 sagre e street food da non perdere nel weekend a Monza in Brianza

street food all'interno dei Boschetti Reali. Sono questi i gustosi protagonisti del lungo weekend tutto (che comprende anche l'1 maggio) da assaggiare in programma a Monza. 🔗 Monzatoday.it - Le 5 sagre e street food da non perdere nel weekend a Monza in Brianza Dal salame alla polenta, all'asparago rosa, primizia ineguagliabile, fino ai piatti della tradizione orientale serviti nelloall'interno dei Boschetti Reali. Sono questi i gustosi protagonisti del lungotutto (che comprende anche l'1 maggio) da assaggiare in programma a. 🔗 Monzatoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Cucina tipica, vino, street food e paella: le sagre del fine settimana in Bergamasca - Per la gioia dei buongustai, nel fine-settimana da venerdì 11 a domenica 13 aprile in Bergamasca vengono proposte diverse sagre e feste gustose. Fra gli appuntamenti spiccano “Bell’e buono” all’Edonè, la sagra del carciofo e la Fiera del Gin al Piazzale degli Alpini, la sagra alpina a Bolgare, lo street food ad Almè, il festival della paella e della sangria e Verdello e il festival del vino “Ciserano Decanta” a Ciserano. 🔗bergamonews.it

Polenta taragna, street food e pizzoccheri: sagre ed eventi gustosi nel fine settimana in Bergamasca - Mancano un paio di settimane all’inizio della primavera, ma c’è già molta voglia di uscire. Lo dimostra l’abbondante partecipazione alle sfilate di Carnevale che, negli ultimi fine-settimana e nella giornata del martedì grasso, hanno colorato tanti paesi e frazioni in tutta la Bergamasca. Le temperature piuttosto gradevoli che hanno contraddistinto le scorse giornate, caratterizzate da un bellissimo sole accompagnato da una piacevole arietta frizzante, invogliano a trascorrere più tempo all’aria aperta, mentre la sera basta coprirsi maggiormente per vivere appieno il finale dell’inverno. 🔗bergamonews.it

Street food, taragna e cucina tipica: le sagre del fine-settimana in Bergamasca - Lo street food con la Carovana dei Sapori e la Fiera del Gin al Piazzale degli Alpini, il festival della polenta taragna a Bagnatica e la sagra contadina – festa della primavera a Spirano. Sono diverse le feste e le kermesse gustose organizzate in Bergamasca nel fine-settimana da venerdì 4 a domenica 6 aprile. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Al Piazzale degli Alpini, a Bergamo, si festeggia l’inizio della primavera con un week-end ricco di eventi. 🔗bergamonews.it

Cosa riportano altre fonti

Le 5 sagre e street food da non perdere nel weekend a Monza in Brianza; Le 5 sagre più belle della Lombardia in primavera: orecchiette, festa della birra, pasta con le sarde; Sagre a Torino e in Piemonte del 5 e 6 Aprile 2025; Toscana, un weekend di eventi: cosa fare il 5 e 6 aprile. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Le 5 sagre e street food da non perdere nel weekend a Monza in Brianza - Dal salame alla polenta, all'asparago rosa, primizia ineguagliabile, fino ai piatti della tradizione orientale serviti nello street food all'interno dei Boschetti Reali. Sono questi i gustosi protagon ... 🔗monzatoday.it

Street food, taragna e cucina tipica: le sagre del fine-settimana in Bergamasca - Da venerdì 4 a domenica 6 aprile 2025 verrà proposto un fine-settimana fra musica dal vivo, prelibatezze dello Street Food e la Fiera ... generazioni. – Sabato 5 aprile Vascombriccola live. 🔗bergamonews.it