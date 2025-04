Laziomania | big e pressione tradiscono Rigore negato VAR ostacolo per la Champions ma un fattore per crederci

Difficile darle un senso. Difficile spiegare come si possa partire non una ma ben due volte con handicap e regalare il doppio vantaggio al Parma. 🔗 Calciomercato.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Napoli, Conte nei guai: brutte notizie da un big, il problema ora è enorme - Napoli perde un altro big: infortunio serio ed Antonio Conte nei guai, ora è emergenza contro il Monza Napoli, Conte nei guai: brutte notizie da un big, il problema ora è enorme (Ansa Foto) – SerieAnewsIl Napoli si è rilanciato lunedì sera con un secco e netto 3-0 all’Empoli. Un successo che porta le firme soprattutto di McTominay, autore di una doppietta, e Lukaku, gol e doppio assist per lui. Insomma, i due uomini più attesi, quelli che aveva pungolato Conte in conferenza stampa (soprattutto lo scozzese). 🔗serieanews.com

Donnarumma, priorità rinnovo con il PSG. Ma spunta un’altra big … - Gianluigi Donnarumma, ex Milan e attuale portiere del PSG, andrà in scadenza di contratto con i francesi il prossimo 30 giugno 2026. Il punto 🔗pianetamilan.it

Collovati promuove l’ex bianconero per quella big italiana: «Sono favorevole a un suo ritorno. Sono sempre stato un difensore quando ero alla Juve e i bianconeri se ne stanno accorgendo» - di Redazione JuventusNews24Collovati, ex difensore e opinionista ha detto la sua sul possibile arrivo di Massimiliano Allegri alla guida del Milan ai microfoni di MilanNews24 Fulvio Collovati ha commentato il possibile ritorno di Massimiliano Allegri ai microfoni di MilanNews24. Ecco cos’ha detto sull’ex allenatore della Juve. PAROLE – «Ho letto che Sacchi sarebbe contrario. Per me Allegri rientra nella schiera di quei numeri uno che sono una decina nel panorama nazionale e internazionale. 🔗juventusnews24.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Laziomania: big e pressione tradiscono. Rigore negato, VAR ostacolo per la Champions ma un fattore per crederci. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Laziomania: big e pressione tradiscono. Rigore negato, VAR ostacolo per la Champions ma un fattore per crederci - Difficile darle un senso. Difficile spiegare come si possa partire non una ma ben due volte con handicap e regalare il doppio vantaggio al Parma in un Olimpico. 🔗calciomercato.com

Laziomania: Arabia fenice più forte di Lega e paradossi, reazione da big e un ultimo obiettivo per la Champions - La notizia riportata su altri media SULLA PARTITA – Ogni tanto quando perdi queste cose capitano. La cosa positiva è stato vedere i giocatori sul campo che non hanno mollato e hanno provato a ... 🔗informazione.it