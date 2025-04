Lazio rimonta e rimpianti Champions | il Parma spaventa Baroni poi Pedro ci mette una pezza

Lazio Parma, pareggio che sa di rimpianto europeo per i biancocelesti: Pedro salva Baroni, ma la Champions ora si complica La Lazio butta via una grande occasione pareggiando 2-2 contro il Parma all’Olimpico, compromettendo la corsa Champions. Partita iniziata malissimo dai biancocelesti, sotto già dopo tre minuti per mano di Ondrejka, autore poi di una . 🔗 Calcionews24.com - Lazio, rimonta e rimpianti Champions: il Parma spaventa Baroni, poi Pedro ci mette una pezza , pareggio che sa di rimpianto europeo per i biancocelesti:salva, ma laora si complica Labutta via una grande occasione pareggiando 2-2 contro ilall’Olimpico, comprondo la corsa. Partita iniziata malissimo dai biancocelesti, sotto già dopo tre minuti per mano di Ondrejka, autore poi di una . 🔗 Calcionews24.com

Lazio-Parma 2-2: Pedro doppietta e rimonta, Baroni resta in corsa per la Champions League - La Lazio pareggia per due a due contro il Parma. All'Olimpico MVP dell'incontro Pedro con lo spagnolo autore di una doppietta che evita la sconfitta ai biancocelesti. La squadra di Baroni gioca una brutta partita e va sotto per due a zero. Stanca e con poche idee, la Lazio si affida al campione... 🔗romatoday.it

Per la Lazio una rimonta da rimpianti, ancora fatale Pedro: i suoi numeri da protagonista - Le prodezze di Pedro evitano una brutta sconfitta per la Lazio: la forza dello spagnolo La Lazio ieri ha pareggiato contro il Parma, disputando una prestazione molto discutibile per quasi tutta la dur ... 🔗laziopress.it

La Lazio agguanta il Parma in rimonta. La Fiorentina resta ottava, a 3 punti dalla Champions - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Lazio, arriva il quinto pareggio di fila in casa: continua il tabù di risultati all’Olimpico - Il Parma vieta la vittoria alla Lazio: i biancocelesti non riescono a vincere all’Olimpico e sprecano un’occasione per l’Europa ... 🔗laziopress.it