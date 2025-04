Lazio per la Champions il primo ostacolo è il fattore Olimpico | numeri da incubo negli ultimi 5 mesi

L'Olimpico è diventato il principale ostacolo tra la Lazio e la Champions League. I biancocelesti, ancora coinvolti nella corsa al 4° posto.

Napoli, già scelto il primo rinforzo Champions: super colpo dalla Lazio - Il Napoli sta già pensando a quello che sarà il prossimo mercato estivo e c’è l’idea di strappare un top player alla Lazio per accontentare Antonio Conte I partenopei vogliono tornare protagonisti anche in Europa e per farlo hanno bisogno di acquisti di un certo livello, come quello che stanno cercando di strappare a Lotito. Qualora dovessero riuscire a trovare l’intesa per il cartellino, Conte avrebbe il giocatore che sta cercando. 🔗tvplay.it

Baldanzi sfida la Lazio: «E’ una partita a sé, sia per noi che per loro. Vogliamo vincerlo. Sulla Champions…» - Il calciatore della Roma, Tommaso Baldanzi, ha parlato del derby della Capitale contro la Lazio. Le parole del centrocampista Tommaso Baldanzi, centrocampista della Roma, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de Il Tempo, in cui ha parlato anche del derby della Capitale contro la Lazio. Le parole: LE PAROLE – «E’ una partita a sé, sia per noi che per loro. […] 🔗calcionews24.com

Novellino non crede nella Juventus: «Mi ha deluso molto quest’anno, mi sarei aspettato decisamente di più! Sarà dura contro Lazio e Bologna per la Champions» - di Redazione JuventusNews24Novellino, ex allenatore, ha rilasciato queste dichiarazioni sulla lotta Scudetto e sulla lotta Champions. Parole che riguardano anche la Juventus Ai microfoni di Radio Napoli Centrale, Walter Novellino ha inquadrato così la situazione nelle pari alte della classifica di Serie A. Ecco la sua analisi, che riguarda anche la Juventus. PAROLE – «Il Napoli di Conte mi sta piacendo tanto, sarà una bella lotta con Inter e Atalanta. 🔗juventusnews24.com

Lazio, per la Champions il primo ostacolo è il fattore Olimpico: numeri da incubo negli ultimi 5 mesi - L`Olimpico è divetanto il principale ostacolo tra la Lazio e la Champions League. I biancocelesti, ancora coinvolti nella corsa al 4° posto, distante ora 2. 🔗calciomercato.com

Laziomania: big e pressione tradiscono. Rigore negato, VAR ostacolo per la Champions ma un fattore per crederci - Difficile darle un senso. Difficile spiegare come si possa partire non una ma ben due volte con handicap e regalare il doppio vantaggio al Parma in un Olimpico. 🔗calciomercato.com

Roma e Lazio in corsa per la Champions League: il calendario di fine stagione - I giallorossi e i biancocelesti sono distanti due punti dal quarto posto. Una rincorsa per Ranieri, alti e bassi per Baroni che in questo rush finale sperano nella qualificazione ... 🔗romatoday.it