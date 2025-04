Lazio Pedro dei record | nessuno meglio di lui da subentrato

Lazio ha evitato la sconfitta gran parte del merito è di Pedro Eliezer Rodriguez Ledesma, noto semplicemente come Pedro. Dal 57', momento del suo ingresso in campo al posto di Dia, l'ex Roma e Barcellona ha cambiato la partita. Con la Lazio sotto 2-0, lo spagnolo è riuscito prima a trovare la rete del 2-1 al 79', per poi segnare il gol del pari cinque minuti più tardi, all'84'. In questo modo, i biancocelesti non solo hanno evitato il ko, che avrebbe significato anche il sorpasso dei cugini della Roma in classifica, ma sono rimasti attaccati al treno Champions, dato che la Juventus al quarto posto dista soli due punti.Per Pedro, la doppietta messa a segno ieri è importante anche per un altro motivo: con questi due gol, infatti, lo spagnolo è salito a quota 8 reti in campionato, 7 delle quali da subentrato nel corso della partita. 🔗 Sport.quotidiano.net - Lazio, Pedro dei record: nessuno meglio di lui da subentrato Roma, 29 aprile 2025 – Se ieri laha evitato la sconfitta gran parte del merito è diEliezer Rodriguez Ledesma, noto semplicemente come. Dal 57', momento del suo ingresso in campo al posto di Dia, l'ex Roma e Barcellona ha cambiato la partita. Con lasotto 2-0, lo spagnolo è riuscito prima a trovare la rete del 2-1 al 79', per poi segnare il gol del pari cinque minuti più tardi, all'84'. In questo modo, i biancocelesti non solo hanno evitato il ko, che avrebbe significato anche il sorpasso dei cugini della Roma in classifica, ma sono rimasti attaccati al treno Champions, dato che la Juventus al quarto posto dista soli due punti.Per, la doppietta messa a segno ieri è importante anche per un altro motivo: con questi due gol, infatti, lo spagnolo è salito a quota 8 reti in campionato, 7 delle quali danel corso della partita. 🔗 Sport.quotidiano.net

Le notizie più recenti da fonti esterne

Lazio, Zaccagni e Pedro sempre più decisivi: una sola volta hanno fatto meglio di quest'anno - La Lazio ha spezzato la maledizione Milan con i suoi pezzi da 90. Era dal 2019 che i biancocelesti non vincevano al Meazza contro i rossoneri... 🔗calciomercato.com

Lazio, Romagnoli: "Grazie Pedro, ce l'ha aggiustata. Però c***o, se vogliamo la Champions serve di meglio" - Alessio Romagnoli, difensore della Lazio, ha parlato a Sky dopo il pareggio in rimonta col Parma in casa: `Di stasera resta che dobbiamo ap... 🔗calciomercato.com

Lazio, Pedro chiarisce sul rinnovo: «Per arrivare a ciò occorre prima focalizzarci su quell’obiettivo» - Rinnovo Pedro, a che punto siamo? Il giocatore spagnolo svela la situazione attuale con il club biancoceleste Autore di una doppietta nella schiacciante vittoria contro il Monza per 5-1, Pedro, giocatore della Lazio, è intervenuto in conferenza stampa ed ha parlato della situazione sul rinnovo del contratto con il club biancoceleste. Di seguito le sue […] 🔗calcionews24.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Lazio, Pedro dei record: nessuno meglio di lui da subentrato; Lazio, Pedro raggiunge un altro record: è il miglior marcatore tra i suoi coetanei in Europa; Pedro vicino a un altro record europeo: nel mirino Puskas e Di Stefano; Pedro, unico calciatore della storia ad aver vinto tutti i maggiori trofei ma scartato dalla Roma. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Lazio, Pedro dei record: nessuno meglio di lui da subentrato - L'attaccante (ex Barcellona) ha raggiunto quota 7 reti da quando è rientrato dalla panchina: il risultato più alto in una singola stagione. Ha superato perfino Rocchi ... 🔗msn.com

Lazio, c’è un tesoro in panchina: nessuno segna di più con chi subentra - Nel 2-2 con il Parma non è tutto da buttare, perché è vero che la Lazio ha così mancato l’aggancio alla Juventus a quattro giornate dalla fine, ma la rimonta messa in piedi dalla squadra di Baroni gra ... 🔗msn.com

Lazio, Piscedda: "Approccio inaccettabile! La vittoria non è arrivata perché..." - La mattina dopo il pareggio tra Lazio e Parma, rdcuperato in extremis grazie alla doppietta di un super Pedro, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale l'ex difensore ... 🔗lalaziosiamonoi.it