Lazio-Parma 2-2 Ondrejka e Pedro | doppiette per il pareggio

Lazio e Parma pareggiano 2-2 nel posticipo del lunedì sera della 34a giornata di Serie A, disputato allo stadio Olimpico di Roma. Alla doppietta di Ondrejka, a segno al 3? e al 46?, risponde quella di Pedro, in gol al 79? e all’84’. In classifica i biancocelesti sono in sesta posizione con 60 punti insieme alla Roma, i ducali salgono al 15° posto a quota 32 come il Verona. Inizio choc di partita per i padroni di casa. Alla prima azione d’attacco gli ospiti passano in vantaggio, Valeri va via sulla sinistra, palla in mezzo per Ondrejka che con il destro la piazza nell’angolino e batte Mandas. Al 12? ancora gialloblù pericolosi con un tiro da fuori area di Sohm, sul quale Mandas si distende e blocca. La squadra di Baroni mantiene il possesso palla ma fa fatica a trovare sbocchi verso la porta avversaria. .com - Lazio-Parma 2-2, Ondrejka e Pedro: doppiette per il pareggio Leggi su .com (Adnkronos) –pareggiano 2-2 nel posticipo del lunedì sera della 34a giornata di Serie A, disputato allo stadio Olimpico di Roma. Alla doppietta di, a segno al 3? e al 46?, risponde quella di, in gol al 79? e all’84’. In classifica i biancocelesti sono in sesta posizione con 60 punti insieme alla Roma, i ducali salgono al 15° posto a quota 32 come il Verona. Inizio choc di partita per i padroni di casa. Alla prima azione d’attacco gli ospiti passano in vantaggio, Valeri va via sulla sinistra, palla in mezzo perche con il destro la piazza nell’angolino e batte Mandas. Al 12? ancora gialloblù pericolosi con un tiro da fuori area di Sohm, sul quale Mandas si distende e blocca. La squadra di Baroni mantiene il possesso palla ma fa fatica a trovare sbocchi verso la porta avversaria.

Cosa riportano altre fonti

Pedro salva la Lazio e risponde alla doppietta di Ondrejka, è 2-2 col Parma - ROMA (ITALPRESS) – Gol e spettacolo all’Olimpico, dove la Lazio rimonta due gol al Parma e porta a casa un pareggio non particolarmente utile per la classifica, ma importante per il morale. Un 2-2 frutto delle doppiette di Ondrejka, in gol all’alba dei due tempi, e di Pedro, che entra dalla panchina e risolleva le sorti dei biancocelesti. Continua, però, la “maledizione” dell’Olimpico per gli uomini di Baroni, che davanti al proprio pubblico non vincono in campionato dal 5-1 contro il Monza del 9 febbraio: da allora, cinque pareggi. 🔗unlimitednews.it

Lazio - Parma, le pagelle di CM: Pedro riacciuffa la partita, Ondrejka da urlo - Lazio – Parma 2-2 Mandas 6,5: può fare poco su entrambi i gol subiti. Sempre decisivo invece nelle altre situazioni in cui è costretto a in... 🔗calciomercato.com

Lazio-Parma 2-2, Ondrejka e Pedro: doppiette per il pareggio - (Adnkronos) – Lazio e Parma pareggiano 2-2 nel posticipo del lunedì sera della 34/a giornata di Serie A, disputato allo stadio Olimpico di Roma. Alla doppietta di Ondrejka, a segno al 3' e al 46', risponde quella di Pedro, in gol al 79' e all'84'. In classifica i biancocelesti sono in sesta posizione con 60 […] L'articolo Lazio-Parma 2-2, Ondrejka e Pedro: doppiette per il pareggio proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Lazio-Parma 2-2, gol e highlights: doppiette di Ondrejka e Pedro; Serie A, Lazio-Parma 2-2: Ondrejka esalta i gialloblù di Chivu, poi Pedro riacciuffa il pari; Lazio-Parma 2-2, alla doppietta di Ondrejka risponde quella di Pedro; L'eterno Pedro rimonta la novità Ondrejka: Lazio-Parma 2-2, la lotta Champions è intricatissima. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Lazio-Parma 2-2, Ondrejka e Pedro: doppiette per il pareggio - Lazio e Parma pareggiano 2-2 nel posticipo del lunedì sera della 34/a giornata di Serie A, disputato allo stadio Olimpico di Roma. Alla doppietta di Ondrejka, a segno al 3' e al 46', risponde quella d ... 🔗msn.com

La squadra di Chivu con la doppietta di Ondrejka ammutolisce l'Olimpico, poi è show dello spagnolo: due gol ed evita la sconfitta - La squadra di Chivu con la doppietta di Ondrejka ammutolisce l'Olimpico, poi è show dello spagnolo: due gol ed evita la sconfitta ... 🔗gazzetta.it

Serie A, Lazio-Parma 2-2: Ondrejka esalta i gialloblù di Chivu, poi Pedro riacciuffa il pari - Lazio-Parma è finita 2-2 nella 34a giornata di Serie A. All'Olimpico, la formazione di Chivu ha sbloccato immediatamente il match con la rete di Ondrejka con lo svedese capace di ripetersi dopo pochi ... 🔗msn.com