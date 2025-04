Lazio Baroni ha trovato il nuovo assistman | ecco di chi si tratta

Biglia non ha dubbi: «Lazio? La migliore esperienza in Italia. Mi sono trovato benissimo con Petkovic, Reja, Pioli e Inzaghi. Su Baroni e il Milan…» - L’ ex centrocampista di Lazio e Milan, Lucas Biglia, ha parlato del match di San Siro di questa sera e non solo Intervenuto a La Gazzetta dello Sport, l’ex calciatore di Lazio e Milan Lucas Biglia ha parlato della sfida di Serie A di stasera e non solo. Ecco le sue dichiarazioni: LAZIO – «Sono stati i miei migliori anni in Italia. […] 🔗calcionews24.com

Voti Inter-Lazio, Inzaghi e Baroni si comportano meglio dei loro giocatori. Simone è ingordo, Marco comanda il gioco ma in difesa ha seri problemi - Voti Inter-Lazio, il giudizio su Simone Inzaghi e Marco Baroni dopo la vittoria dei nerazzurri per 2-0. Tutti i dettagli in merito Inter–Lazio è stato un altro capitolo della sfida tra i due tecnici. Al di là del risultato, 2-0 per i nerazzurri, in quali proporzioni e sulla base di quali elementi Simone Inzaghi ha […] 🔗calcionews24.com

Lazio, Baroni: "Meritavamo la vittoria, la Roma non ha creato tanto. Bodo? La peggior avversaria possibile, ma ci credo" - L`allenatore della Lazio, Marco Baroni, ha parlato a Dazn al termine della partita, del derby contro la Roma, pareggiata per 1-1. Inevitabile... 🔗calciomercato.com

L'ex Barcellona ha permesso alla Lazio di agganciare i crociati nel finale. Ecco la sua media e i bonus ottenuti finora - L'ex Barcellona ha permesso alla Lazio di agganciare i crociati nel finale. Ecco la sua media e i bonus ottenuti finora ... 🔗gazzetta.it

Doppio Pedro e la Lazio riprende il Parma: 2-2 all'Olimpico. Gli highlights - Pareggio in rimonta per la Lazio. La squadra di Marco Baroni, sotto 2-0 contro il Parma con una doppietta di Ondrejka, ha trovato negli ultimi dieci minuti. 🔗tuttomercatoweb.com

Lazio, rimonta e rimpianti Champions: il Parma spaventa Baroni, poi Pedro ci mette una pezza - Lazio Parma, pareggio che sa di rimpianto europeo per i biancocelesti: Pedro salva Baroni, ma la Champions ora si complica La Lazio butta via una grande occasione pareggiando 2-2 contro il Parma all’O ... 🔗informazione.it