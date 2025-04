Lavrov tregua 3 giorni significa avvio negoziati diretti

Lavrov ha definito la proposta di Vladimir Putin di un cessate il fuoco di tre giorni dall'8 al 10 maggio come "un avvio di negoziati diretti" con Kiev "senza precondizioni", mentre ha definito "una precondizione" la proposta ucraina di una tregua di almeno 30 giorni. Lo riporta l'agenzia di stampa statale russa Ria Novosti. 🔗 Quotidiano.net - Lavrov, tregua 3 giorni significa avvio negoziati diretti Il ministro degli Esteri russo Sergeyha definito la proposta di Vladimir Putin di un cessate il fuoco di tredall'8 al 10 maggio come "undi" con Kiev "senza precondizioni", mentre ha definito "una precondizione" la proposta ucraina di unadi almeno 30. Lo riporta l'agenzia di stampa statale russa Ria Novosti. 🔗 Quotidiano.net

Ucraina, Zelensky apre a una tregua di 30 giorni. Gli Usa ripristinano gli aiuti per Kiev: «Ora la palla è nel campo della Russia» - È durato oltre otto ore l’incontro tra Stati Uniti e Ucraina per i negoziati di pace. Ieri, lunedì 10 marzo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è volato a Gedda, in Arabia Saudita, dove oggi ha incontrato la controparte americana. A rappresentare l’amministrazione di Donald Trump c’erano il segretario di Stato Marco Rubio e il consigliere per la Sicurezza nazionale Mike Waltz. Per il governo di Kiev erano presenti, oltre a Zelensky, il capo dell’ufficio presidenziale Andriy Yermak e il ministro della Difesa Rustem Umerov. 🔗open.online

Gedda, Kiev accetta proposta americana: "Tregua di 30 giorni" e accordo sulle terre rare, Usa ripristinano aiuti e intelligence all'Ucraina, Rubio: "La palla alla Russia" - Cessate il fuoco su Mar Nero e linea del fronte, atteso ora il Cremlino, Zelensky: "Usa devono convincere Putin" Si è concluso il vertice a Gedda tra le delegazioni di Stati Uniti e Ucraina durate più di 8 ore. Kiev ha accolto la proposta di "un cessate il fuoco di 30 giorni". La tregua rigua 🔗ilgiornaleditalia.it

Ucraina, i negoziati a Gedda. Ok di Kiev a proposta Usa su 30 giorni di tregua - Dopo i colloqui in Arabia Saudita, l’Ucraina afferma in una dichiarazione congiunta con gli Stati Uniti di essere aperta a un cessate il fuoco di 30 giorni nel conflitto con la Russia. “L’Ucraina ha espresso la disponibilità ad accettare la proposta degli Stati Uniti di emanare un cessate il fuoco immediato e provvisorio di 30 giorni, che può essere esteso di comune accordo tra le parti e che è soggetto all’accettazione e all’attuazione simultanea da parte della Federazione Russa. 🔗lapresse.it

