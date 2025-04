Lavoro per addetti al montaggio e smontaggio allestimenti eventi

allestimenti eventi, il centro per l'impiego di Chieti ricerca due facchini addetti al montaggio e smontaggio di gazebo, strutture varie e carico e scarico del materiale destinato al noleggio da parte dei clienti.Sono richiesti il possesso della patente di. 🔗 Chietitoday.it - Lavoro per addetti al montaggio e smontaggio allestimenti eventi Per una società che si occupa di, il centro per l'impiego di Chieti ricerca due facchiniale sdi gazebo, strutture varie e carico e scarico del materiale destinato al noleggio da parte dei clienti.Sono richiesti il possesso della patente di. 🔗 Chietitoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Lavoro: al via la selezione per addetti alla produzione per azienda di abbigliamento di lusso - Azienda di abbigliamento di lusso cerca personale nel novarese. La ricerca di personale è curata da Agenzia Piemonte Lavoro, che si occuperà della selezione delle candidature per nove posti da addetto alla produzione. La sede di lavoro è San Pietro Mosezzo, nel Novarese.. L'offerta prevede... 🔗novaratoday.it

Corsica Ferries assume, 150 posti di lavoro sulle navi della flotta: si cercano chef, addetti sala, personale di cucina. Ecco come candidarsi - La compagnia di navigazione Corsica Ferries ha dato il via ad una campagna di reclutamento che prevede l'assunzione fino a 150 lavoratori da impiegare a tempo determinato (da un mese fino a90 giorni) a bordo delle navi della flotta tra personale navigante di macchina, camera e cucina per tutte le... 🔗livornotoday.it

Cina: Xinjiang, visuale in prima persona di addetti al lavoro su rete elettrica - Degli elettricisti si arrampicano in alto nel deserto del Gobi per ispezionare ed eseguire la manutenzione delle linee elettriche nello Xinjiang cinese. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6054599/6054599/2025-04-02/cina-xinjiang-visuale-in-prima-persona-di-addetti-al-lavoro-su-rete-elettrica Agenzia Xinhua 🔗romadailynews.it

Se ne parla anche su altri siti

A Carrara nasce il Talent Lab; 20 addetti al trasporto e smontaggio/montaggio mobili in provincia di Roma; Scale e trabattelli: le domande e le risposte per la sicurezza sui luoghi di lavoro; Sicurezza sul lavoro: obbligatoria la figura del preposto alla sorveglianza dei ponteggi. 🔗Se ne parla anche su altri siti

ADDETTO/A AL MONTAGGIO E RIPARAZIONI - Adecco Italia ricerca per azienda cliente in forte espansione un/a addetto/a al montaggio e riparazioni. La risorsa inserita in laboratorio si occuperà del montaggio/smontaggio e della ... 🔗milanotoday.it

Operai addetti al montaggio diplomati Periti Meccanici o Meccatronici - Stiamo cercando due Tecnici di officina per un'importante azienda multinazionale operante nel settore metalmeccanico. Sei un perito meccanico o meccatronico con un diploma conseguito negli ultimi ... 🔗milanotoday.it

Addetti montaggi macchine e confezionamento profumi - Addetto montaggio macchine, 1 posto. Mansione: assemblaggio/montaggio macchine. Requisiti: almeno 2 anni di esperienza nella mansione, manualità nell’uso di vari attrezzi di lavoro, conoscenza ... 🔗msn.com