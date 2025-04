Lavoro per addetti al montaggio e smontaggio allestimenti eventi

allestimenti eventi, il centro per l'impiego di Chieti ricerca due facchini addetti al montaggio e smontaggio di gazebo, strutture varie e carico e scarico del materiale destinato al noleggio da parte dei clienti.Sono richiesti il possesso della patente di. 🔗 Chietitoday.it - Lavoro per addetti al montaggio e smontaggio allestimenti eventi Per una società che si occupa di, il centro per l'impiego di Chieti ricerca due facchiniale sdi gazebo, strutture varie e carico e scarico del materiale destinato al noleggio da parte dei clienti.Sono richiesti il possesso della patente di. 🔗 Chietitoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Lavoro per addetti al montaggio e smontaggio allestimenti eventi - Per una società che si occupa di allestimenti eventi, il centro per l'impiego di Chieti ricerca due facchini addetti al montaggio e smontaggio di gazebo, strutture varie e carico e scarico del materiale destinato al noleggio da parte dei clienti. Sono richiesti il possesso della patente di... 🔗chietitoday.it

Lavoro per addetti al montaggio e smontaggio allestimenti eventi - Per una società che si occupa di allestimenti eventi, il centro per l'impiego di Chieti ricerca due facchini addetti al montaggio e smontaggio di gazebo, strutture varie e carico e scarico del materiale destinato al noleggio da parte dei clienti. Sono richiesti il possesso della patente di... 🔗chietitoday.it

Lavoro: al via la selezione per addetti alla produzione per azienda di abbigliamento di lusso - Azienda di abbigliamento di lusso cerca personale nel novarese. La ricerca di personale è curata da Agenzia Piemonte Lavoro, che si occuperà della selezione delle candidature per nove posti da addetto alla produzione. La sede di lavoro è San Pietro Mosezzo, nel Novarese.. L'offerta prevede... 🔗novaratoday.it

Ne parlano su altre fonti

A Carrara nasce il Talent Lab; 20 addetti al trasporto e smontaggio/montaggio mobili in provincia di Roma; Scale e trabattelli: le domande e le risposte per la sicurezza sui luoghi di lavoro; Sicurezza sul lavoro: obbligatoria la figura del preposto alla sorveglianza dei ponteggi. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

ADDETTO/A AL MONTAGGIO E RIPARAZIONI - Adecco Italia ricerca per azienda cliente in forte espansione un/a addetto/a al montaggio e riparazioni. La risorsa inserita in laboratorio si occuperà del montaggio/smontaggio e della ... 🔗milanotoday.it

Operai addetti al montaggio diplomati Periti Meccanici o Meccatronici - Stiamo cercando due Tecnici di officina per un'importante azienda multinazionale operante nel settore metalmeccanico. Sei un perito meccanico o meccatronico con un diploma conseguito negli ultimi ... 🔗milanotoday.it

ADDETTI AL MONTAGGIO MECCANICO - INSERITO DA: Orienta spa – IL GIORNO: 24/02/2025 SETTORE: Personale Operaio SEDE DI LAVORO: Perugia Orienta spa ricerca per importante azienda nel settore metalmeccanico ADDETTI ALL ... 🔗informazione.it