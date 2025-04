Lavoro Mattarella | I salari bassi creano calo demografico e cervelli in fuga

salari insufficienti sono una grande questione per l'Italia. Incidono anche sul preoccupante calo demografico, perché i giovani incontrano difficoltà a progettare con solidità il proprio futuro. Resta, inoltre, alto il numero di giovani, con preparazione anche di alta qualificazione, spinti all'emigrazione. Questi fenomeni impoveriscono il nostro "capitale umano".Tocca un tema urgente e spinoso oggi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, visitando a Latina l'azienda BSP Pharmaceuticals S.p.a. in occasione della celebrazione della Festa del Lavoro. E' una “piaga da affrontare” – dice il capo dello Stato – insieme alle morti sul Lavoro, più di mille l’anno. Centinaia di vittime, e dietro ogni vittima c'è una tragedia collettiva, famiglie distrutte, "consegnate alla disperazione" da un Lavoro che "consegna alla morte". 🔗 Quotidiano.net - Lavoro, Mattarella: “I salari bassi creano calo demografico e cervelli in fuga” Latina, 29 aprile 2025 – "Iinsufficienti sono una grande questione per l'Italia. Incidono anche sul preoccupante, perché i giovani incontrano difficoltà a progettare con solidità il proprio futuro. Resta, inoltre, alto il numero di giovani, con preparazione anche di alta qualificazione, spinti all'emigrazione. Questi fenomeni impoveriscono il nostro "capitale umano".Tocca un tema urgente e spinoso oggi il presidente della Repubblica Sergio, visitando a Latina l'azienda BSP Pharmaceuticals S.p.a. in occasione della celebrazione della Festa del. E' una “piaga da affrontare” – dice il capo dello Stato – insieme alle morti sul, più di mille l’anno. Centinaia di vittime, e dietro ogni vittima c'è una tragedia collettiva, famiglie distrutte, "consegnate alla disperazione" da unche "consegna alla morte". 🔗 Quotidiano.net

