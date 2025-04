Lavoro le offerte della settimana nel novarese | gli annunci del 29 aprile

Operai, baristi, manutentori, personale di sale. Sono queste le principali figure ricercate questa settimana dai Centri per l'impiego di Novara e Borgomanero. Ecco gli annunci attivi fino a lunedì 5 maggio. Per candidarsi o per la ricerca di altri annunci è possibile visitare i siti internet.

Lavoro, le offerte della settimana nel novarese: gli annunci del 9 aprile - Dai commessi ai magazzinieri, passando per receptionist e camerieri, in particolare nelle zone dei laghi. Sono queste le principali figure ricercate questa settimana dai Centri per l'impiego di Novara e Borgomanero. Ecco gli annunci attivi fino a domenica 13 aprile. Per candidarsi o per la... 🔗novaratoday.it

Lavoro, le offerte della settimana nel novarese: gli annunci del 22 aprile - Addetti alle pulizie, mulettisti, addetti al reparto confezionamento, baristi, disegnatori meccanici. Sono queste le principali figure ricercate questa settimana dai Centri per l'impiego di Novara e Borgomanero. Ecco gli annunci attivi fino a domenica 27 aprile. Per candidarsi o per la ricerca... 🔗novaratoday.it

Tornitore, impiegato e geometra, tutte le offerte di lavoro della settimana - OCCUPAZIONE. Sono 152 le posizioni aperte nei centri per l’impiego della provincia di Bergamo questa settimana. 🔗ecodibergamo.it

Le offerte di lavoro di questa settimana in provincia di Alessandria - PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Ecco le offerte di lavoro di questa settimana in provincia di Alessandria. Le persone in possesso di Spid possono candidarsi direttamente sul portale www.iolavoro.org. 🔗radiogold.it

Ricerca lavoro nel Brindisino: 170 posizioni aperte questa settimana - BRINDISI - Il 13esimo report settimanale, elaborato dall'Ambito di Brindisi ... le 50 aziende che avevano messo a disposizione opportunità di lavoro in vari settori. Si ricorda che le offerte, ... 🔗brindisireport.it

Tornitore, impiegato e geometra, tutte le offerte di lavoro della settimana - Come ogni settimana sono state pubblicate sul sito dell’amministrazione provinciale le offerte lavoro attive nei dieci Centri per l’impiego bergamaschi. Le posizioni aperte sono 152 e spaziano dal ... 🔗ecodibergamo.it