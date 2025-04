Lavori sulla rete idrica possibili disagi per 350mila residenti | ecco dove l’acqua sarà a rischio

Lavori in vista sulla rete idrica e si tratta di un intervento monstre, molto importante: Publiacqua definisce “uno snodo cruciale” il cantiere per un tratto cittadino dell’Autostrada dell’acqua in centro a Firenze che ha preso il via nelle settimane scorse con la posa delle nuove condotte nel tratto tra viale Matteotti e Piazza Beccaria. Un’opera complessa che permetterà il raddoppio, fino a viale Strozzi, dell’intera rete di adduzione che consente di distribuire l’acqua, potabilizzata nell’impianto fiorentino dell’Anconella, ai Comuni dell’area metropolitana Firenze-Prato-Pistoia. I comuni interessati Il programma dei Lavori L’inizio dei Lavori: 9 maggio La fine dei Lavori Le zone rosse, arancioni e gialle Zona rossa Fascia arancione Fascia gialla Le autobotti L’appello "Si tratta di un’opera necessaria – spiega l’azienda – perché consente di rinnovare e potenziare un ulteriore tratto della cosiddetta Autostrada dell’acqua garantendo quindi, nel tratto interessato una ridondanza delle infrastrutture che permetterà in futuro di gestire interruzioni su uno dei tratti senza che si creino disservizi sul territorio e che si realizza contestualmente alla costruzione della linea tramviaria per Bagno a Ripoli. 🔗 Lanazione.it - Lavori sulla rete idrica, possibili disagi per 350mila residenti: ecco dove l’acqua sarà a rischio Firenze, 29 aprile 2025 –in vistae si tratta di un intervento monstre, molto importante: Publiacqua definisce “uno snodo cruciale” il cantiere per un tratto cittadino dell’Autostrada delin centro a Firenze che ha preso il via nelle settimane scorse con la posa delle nuove condotte nel tratto tra viale Matteotti e Piazza Beccaria. Un’opera complessa che permetterà il raddoppio, fino a viale Strozzi, dell’interadi adduzione che consente di distribuire, potabilizzata nell’impianto fiorentino dell’Anconella, ai Comuni dell’area metropolitana Firenze-Prato-Pistoia. I comuni interessati Il programma deiL’inizio dei: 9 maggio La fine deiLe zone rosse, arancioni e gialle Zona rossa Fascia arancione Fascia gialla Le autobotti L’appello "Si tratta di un’opera necessaria – spiega l’azienda – perché consente di rinnovare e potenziare un ulteriore tratto della cosiddetta Autostrada delgarantendo quindi, nel tratto interessato una ridondanza delle infrastrutture che permetterà in futuro di gestire interruzioni su uno dei tratti senza che si creino disservizi sul territorio e che si realizza contestualmente alla costruzione della linea tramviaria per Bagno a Ripoli. 🔗 Lanazione.it

