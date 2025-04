Lavori in via Cavallotti a Monza due settimane di cantiere | tutti i divieti e i tratti chiusi

Monza da lunedì 5 maggio parte il cantiere in via Cavallotti dove BrianzAcque effettuerà Lavori sulla rete fognaria. E per consentire lo svolgimento degli interventi saranno predisposte alcune modifiche alla viabilità con divieti e chiusure nel tratto.Si tratta, come spiegato dall'azienda. 🔗 Monzatoday.it - Lavori in via Cavallotti a Monza, due settimane di cantiere: tutti i divieti e i tratti chiusi da lunedì 5 maggio parte ilin viadove BrianzAcque effettueràsulla rete fognaria. E per consentire lo svolgimento degli interventi saranno predisposte alcune modifiche alla viabilità cone chiusure nel tratto.Si tratta, come spiegato dall'azienda. 🔗 Monzatoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Lavori in via Cavallotti a Monza, due settimane di cantiere: tutti i divieti e i tratti chiusi - A Monza da lunedì 5 maggio parte il cantiere in via Cavallotti dove BrianzAcque effettuerà lavori sulla rete fognaria. E per consentire lo svolgimento degli interventi saranno predisposte alcune modifiche alla viabilità con divieti e chiusure nel tratto. Si tratta, come spiegato dall'azienda... 🔗monzatoday.it

Incidente a Monza, donna investita da un’auto in via Cavallotti: è gravissima - Monza, 19 Febbraio 2025 - Grave incidente questa mattina a Monza. Una donna di 75 anni è stata investita alle 7 in via Cavallotti. L'allarme è scattato in codice rosso dall'Agenzia regionale di emergenza e urgenza di Monza e Brianza, che ha inviato sul posto un'automedica e un'ambulanza. Le condizioni della donna sono state confermate come gravissime, tanto che la donna è stata presa in carico dall'ambulanza in codice rosso per il trasporto in ospedale. 🔗ilgiorno.it

Monza, operai in stazione: come sarà il nuovo piazzale dopo la fine dei lavori - Operai e machinari al lavoro nel piazzale della stazione, in via Arosio. Gli interventi, pianificati dal comune, prevedono la rimozione della pavimentazione in ciottoli ammalorata e la sistemazione della scalinata di collegamento tra l’ingresso della stazione e la strada, una nuova posa per la... 🔗monzatoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Lavori in via Cavallotti a Monza, due settimane di cantiere: tutti i divieti e i tratti chiusi; Monza: dal 5 maggio cantiere in via Cavallotti, 200 metri di lavori sulla rete fognaria; Mercato cittadino di piazza Cambiaghi trasferito per lavori; BrianzAcque: lavori sulla rete fognaria di via Cavallotti a Monza. 🔗Cosa riportano altre fonti

Monza: dal 5 maggio cantiere in via Cavallotti, 200 metri di lavori sulla rete fognaria - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

BrianzAcque: lavori sulla rete fognaria di via Cavallotti a Monza - In un’ottica di costante attenzione alla manutenzione preventiva delle infrastrutture idriche, BrianzAcque comunica che a partire da lunedì 5 maggio (salvo condizioni meteorologiche avverse) prenderan ... 🔗mbnews.it

Monza, scattano i lavori sulla rete fognaria: ecco quale via cittadina sarà sotto manutenzione - Al via dal 5 maggio un intervento di relining strutturale sulla rete fognaria di via Cavallotti a Monza. Completamento previsto in due settimane ... 🔗monza-news.it