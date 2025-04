Lavori alla condotta idrica un mese di divieti di sosta in pieno centro

Messinatoday.it - Lavori alla condotta idrica, un mese di divieti di sosta in pieno centro Per consentire gli interventi di razionalizzazione, efficientamento e riduzione delle perdite delle reti idriche interne di Messina, sono previsti provvedimenti viabili nelle strade perimetrali dell’isolato compreso tra le vie Trieste, Ugo Bassi, Saffi e Natoli. Pertanto da venerdì 2 maggio sino. 🔗 Messinatoday.it

Lavori alla condotta idrica, per un mese di divieti di sosta nei pressi del viale San Martino - Per consentire gli interventi di razionalizzazione, efficientamento e riduzione delle perdite delle reti idriche interne di Messina, sono previsti provvedimenti viabili nelle strade perimetrali dell’isolato compreso tra le vie Trieste, Giordano Bruno, Saffi e viale San Martino. Pertanto, da oggi... 🔗messinatoday.it

