L' autopsia sui corpi di Salvatore Turdo e Massimo Pirozzo | ecco come sono stati uccisi

Salvatore Turdo è stato ucciso da due colpi di pistola che lo hanno raggiunto all'addome e al torace. Mentre Massimo Pirozzo è stato ucciso da un solo proiettile entrato dal collo e fuoriuscito dal viso.E' quanto emerge dall'autopsia eseguita questa sera al Policlinico sui corpi dei due. 🔗 Palermotoday.it - L'autopsia sui corpi di Salvatore Turdo e Massimo Pirozzo: ecco come sono stati uccisi è stato ucciso da due colpi di pistola che lo hanno raggiunto all'addome e al torace. Mentreè stato ucciso da un solo proiettile entrato dal collo e fuoriuscito dal viso.E' quanto emerge dall'eseguita questa sera al Policlinico suidei due. 🔗 Palermotoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Sparatoria a Monreale, chi sono le vittime: Salvatore Turdo, Massimo Pirozzo e Andrea Miceli - Sparatoria nella centrale e affollatissima piazza Duomo a Monreale (Palermo) nella notte tra sabato e domenica 27 aprile. Un 24enne e un 16enne sono rimasti feriti, mentre a perdere la vita sono... 🔗leggo.it

Sparatoria a Palermo, morti Salvatore Turdo e Massimo Pirozzo: avevano 26 e 23 anni - È di due morti e tre feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta in nottata nella centrale piazza Duomo a Monreale (Palermo). Le vittime della sparatoria sono Salvatore Turdo... 🔗leggo.it

Sparatoria a Monreale, morti Salvatore Turdo, Massimo Pirozzo e Andrea Miceli: avevano 26 e 23 anni - È di due morti e tre feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta in nottata nella centrale piazza Duomo a Monreale (Palermo). Le vittime della sparatoria sono Salvatore Turdo... 🔗leggo.it

Se ne parla anche su altri siti

L'autopsia sui corpi di Salvatore Turdo e Massimo Pirozzo: ecco come sono stati uccisi; Gli spari sulla folla: il video del triplice omicidio di Monreale. L'avvocato del killer 19enne rinuncia alla difesa; Sparatoria a Monreale, assassino confessa ma poi non risponde. Caccia ai complici; Tre giovani uccisi tra la folla in una rissa, 19enne confessa poi tace davanti al gip. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Strage Monreale, Salvatore Calvaruso piange ancora: «Credevano stessi rubando, mi hanno aggredito e ho sparato. Chiedo perdono» - «Ho reagito sparando dopo essere stato aggredito. Mi dispiace, chiedo perdono». Salvatore Calvaruso, il ragazzo di 19 anni accusato di avere ucciso Salvatore Turdo, Andrea Miceli ... 🔗msn.com

Strage Monreale, la mamma di Andrea Miceli ucciso nella sparatoria: «Lui e Salvatore Turdo erano come fratelli, resisto solo per avere giustizia» - «Uno era figlio mio, l'altro era figlio di mia sorella. Ma erano indistintamente i nostri due figli. Sono cresciuti assieme, si sono sempre aiutati a vicenda. Hanno sempre condiviso ... 🔗msn.com

Monreale: Salvatore Turdo, Massimo Pirozzo, Andrea Miceli. I due cugini, il calciatore: Chi erano le vittime della sparatoria - Salvatore Turdo, 23 anni; Massimo Pirozzo, 26 anni; Andrea Miceli, 26 anni. Erano di Monreale i ragazzi uccisi la scorsa notte nella sparatoria avvenuta in via Benedetto D'Aquisto nel comune a ... 🔗ilmessaggero.it