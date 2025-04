Lautaro racconta il faccia a faccia nello spogliatoio per Barcellona-Inter | “Ci siamo detti delle cose”

Lautaro Martinez ha parlato alla vigilia di Barcellona-Inter valida per la semifinale d'andata di Champions League: "Ai miei compagni tutto quello che dovevo dire l'ho detto in questa settimana". 🔗 Martinez ha parlato alla vigilia divalida per la semifinale d'andata di Champions League: "Ai miei compagni tutto quello che dovevo dire l'ho detto in questa settimana". 🔗 Fanpage.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Zambrotta si racconta senza filtri: "Tanti chirurghi se mi guardano le gambe si chiedono come faccia a camminare" - Gianluca Zambrotta, oggi 48enne, ha parlato senza filtri della sua attuale condizione fisica e delle operazioni a cui si sottoporrà. L’ex difensore, tra i protagonisti della vittoria mondiale del 2006 con l’Italia, ha rivelato: “Oggi sono un modello da laboratorio per tanti chirurghi: se mi... 🔗torinotoday.it

“Metteva il sedere in faccia a mio marito”: Eleonora Abbagnato racconta la scenata gelosia nei confronti di Diletta Leotta (che non viene citata) - Nella puntata di lunedì 30 marzo di “Obbligo o verità“, la conduttrice Alessia Marcuzzi ha messo a dura prova Eleonora Abbagnato e il marito Federico Balzaretti. “Qual è la lite più assurda che avete avuto? Vorrei i dettagli”, ha chiesto la Marcuzzi. La ballerina ha risposto con sicurezza: “Di gelosia, sì, mia”. Senza mai citare esplicitamente la persona che ha scatenato in lei questa reazione, tutti gli indizi sembrano portare a un nome: quello di Diletta Leotta. 🔗ilfattoquotidiano.it

Lo spilorcio e la faccia de spent pocch - Magni Anche se i miei passi sono sempre più lenti mi piace ancora andare qualche volta tra le bancarelle del vecchio mercato popolare. Il motivo di questo gaio capriccio? Trovo lì, tra gli ambulanti che gridano la bontà, la bellezza, la grande qualità della loro merce, l’occasione di scambiare quattro chiacchiere con la gente che conosco, parlando quasi sempre in dialetto. Ed è stato così che l’ultima volta in cui ero accanto a un grande banco con tanta merce ho ascoltato un modo di dire che non sentivo più da quando ero ragazzo. 🔗ilgiorno.it

Ne parlano su altre fonti

Lautaro racconta il faccia a faccia nello spogliatoio per Barcellona-Inter: Ci siamo detti delle cose; GdS - Lautaro e Barella guardano in faccia i compagni: rabbia e fiducia per innescare una reazione immediata; Cubarsi ferito in Stella Rossa-Barcellona: 10 punti di sutura in faccia; Lautaro contro Chiffi: “Follia, prendo la porta!”. Gol annullato? Così il Toro sbologna Abraham. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Lautaro racconta il faccia a faccia nello spogliatoio per Barcellona-Inter: “Ci siamo detti delle cose” - Lautaro Martinez ha parlato alla vigilia di Barcellona-Inter valida per la semifinale d'andata di Champions League: "Ai miei compagni tutto quello ... 🔗fanpage.it

Lautaro: “I primi a soffrire per le sconfitte ma siamo prontissimi. Ai compagni dirò…” - Il capitano nerazzurro al fianco di Simone Inzaghi nella conferenza stampa di questo pomeriggio alla vigilia di Barcellona-Inter ... 🔗fcinter1908.it

Lautaro e Agustina si raccontano: «Ecco come ci siamo conosciuti, i nostri sogni sportivi e imprenditoriali…» - Lautaro e Agustina: «Ecco come ci siamo conosciuti, i nostri sogni sportivi e imprenditoriali…». Le parole del capitano dell’Inter e della moglie Ospiti della seconda stagione di Millions, il podcast ... 🔗informazione.it