Lautaro Martinez | Siamo arrabbiati! Thuram importantissimo

Lautaro Martinez è arrabbiato così come tutti i suoi compagni dopo le tre sconfitte consecutive. Il suo intervento su Sky Sport alla vigilia di Barcellona-Inter.RABBIA – Lautaro Martinez è carico per Barcellona-Inter: «Siamo arrabbiati, come hai detto abbiamo fatto un ottimo percorso fino ad ora. Siamo mancati in queste tre partite a livello fisico e di gioco. Siamo consapevoli, ci Siamo detti tante cose utili per fare domani una grandissima gara. Abbiamo preparato bene la partita contro una squadra forte come il Barcellona. Questa settimana non è stata positiva, però abbiamo dimostrato in grandissimi stadi che abbiamo personalità. Siamo arrivati fino a qua con merito, non ho dubbi su questo. Dobbiamo preparare gli ultimi dettagli, recuperare e dimostrare poi il nostro valore e lavoro. Marcus Thuram è importantissimo per noi, abbiamo sofferto senza di lui.

