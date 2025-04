Lautaro Martinez | Non abituati a perdere Vogliamo reagire!

Lautaro Martinez in conferenza stampa. Di seguito le sue parole. Prima si temeva il Barcellona di Messi, ora c'è Yamal: il paragone regge tra i due?Lionel per me non ha paragoni perché è stato e sarà il miglior giocatore di tutti i tempi. Lamine è un giocatore importante, lo abbiamo visto tutti. Alla sua età sta facendo un lavoro immenso, vincendo titoli importanti.La tifoseria del Barcellona sogna per vincere il triplete: con che grado di ottimismo arrivate a questa partita?Noi siamo entusiasti perché in tre anni abbiamo raggiunto due semifinali di Champions League, questo non succedeva da moltissimi anni. Stiamo facendo un lavoro molto grande in questa competizione così prestigiosa. Pensiamo al fare il nostro lavoro.

