Lautaro a Sky | Veniamo a Barcellona tanto arrabbiati! Ci siamo parlati tra di noi dobbiamo crederci…

Lautaro Martinez ai microfoni di Sky Sport alla vigilia di Barcellona Inter, semifinale d'andata di Champions League:

«Veniamo qui a Barcellona arrabbiati. Abbiamo fatto un ottimo percorso, ma nelle ultime uscite siamo mancati a livello di risultati e, secondo me, anche di gioco. La squadra lo sa, abbiamo parlato tra di noi, ci siamo detti delle cose che ci serviranno per preparare al meglio una partita contro una squadra forte come il Barcellona. Abbiamo già dimostrato in grandissimi stadi contro grandissime squadre di poter fare il nostro gioco e se siamo qui c'è un motivo. Ora serve solo essere concentrati per domani. Dobbiamo crederci e fare del nostro meglio per domani. Thuram? E' un giocatore importantissimo per noi.»

