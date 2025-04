Lautaro a Inter Tv | Questi giorni abbiamo lavorato bene Contento di tornare a giocare una semifinale di Champions

Lautaro, le parole dell’attaccante dell’Inter alla vigilia del match contro il Barcellona: le sue dichiarazioniDopo l’analisi fatta in conferenza stampa e a Sky Sport, Lautaro Martinez presenta il match di domani contro il Barcellona, gara valida per la semifinale d’andata di Champions League, anche a Inter TV.LE PAROLE DI Lautaro – «Una partita del genere ci dà tantissima energia. Sono veramente Contento ed entusiasmato di tornare a giocare una semifinale di Champions con l’Inter. In tre anni ci siamo arrivati due volte, è importantissimo per noi, per il gruppo, per l’Inter. abbiamo queste ultime ore per preparare gli ultimi dettagli della gara e domani affrontare una grandissima squadra come il Barcellona. In Questi giorni abbiamo cercato di recuperare le energie perché abbiamo speso tantissimo contro la Roma però al tempo stesso abbiamo preparato questa gara molto bene sia in fase offensiva che difensiva e dobbiamo fare il lavoro che abbiamo preparato e ciò che abbiamo analizzato ciò che loro fanno bene e per prendere la loro linea difensiva dobbiamo lavorare con calma e tranquillità aspettare il momento giusto. 🔗 Internews24.com - Lautaro a Inter Tv: «Questi giorni abbiamo lavorato bene. Contento di tornare a giocare una semifinale di Champions» , le parole dell’attaccante dell’alla vigilia del match contro il Barcellona: le sue dichiarazioniDopo l’analisi fatta in conferenza stampa e a Sky Sport,Martinez presenta il match di domani contro il Barcellona, gara valida per lad’andata diLeague, anche aTV.LE PAROLE DI– «Una partita del genere ci dà tantissima energia. Sono veramenteed entusiasmato diunadicon l’. In tre anni ci siamo arrivati due volte, è importantissimo per noi, per il gruppo, per l’queste ultime ore per preparare gli ultimi dettagli della gara e domani affrontare una grandissima squadra come il Barcellona. Incercato di recuperare le energie perchéspeso tantissimo contro la Roma però al tempo stessopreparato questa gara moltosia in fase offensiva che difensiva e dobbiamo fare il lavoro chepreparato e ciò cheanalizzato ciò che loro fannoe per prendere la loro linea difensiva dobbiamo lavorare con calma e tranquillità aspettare il momento giusto. 🔗 Internews24.com

