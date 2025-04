L' audio con una bestemmia contro Maometto e la furia collettiva | 13 morti in Siria

Siria dopo la circolazione di un audio in cui un druso avrebbe imprecato contro il profeta Maometto. La notizia ha generato una furia collettiva che ha scatenato un assalto contro i drusi: 13 persone sono morte negli scontri nati. 🔗 Today.it - L'audio con una bestemmia contro Maometto e la furia collettiva: 13 morti in Siria Una nuova, terribile, ondata di violenza settaria è esplosa indopo la circolazione di unin cui un druso avrebbe imprecatoil profeta. La notizia ha generato unache ha scatenato un assaltoi drusi: 13 persone sono morte negli scontri nati. 🔗 Today.it

Lautaro Martinez, il caso non è ancora chiuso: la Procura FIGC cerca l’audio della presunta bestemmia in Juve-Inter. Cosa succede - di Redazione JuventusNews24Lautaro Martinez e la presunta bestemmia in Juve-Inter, il caso non è ancora chiuso. L’indiscrezione sulla Procura FIGC Il “caso” Lautaro non è ancora chiuso. Secondo quanto riportato dal Messaggero, infatti, la Procura FIGC continua ad indagare sulla presunta bestemmia di Lautaro Martinez in Juve–Inter. La Procura guidata da Chinè, infatti, punta a trovare un filmato con l’audio della presunta bestemmia, in modo da riaprire il caso dopo che il Giudice Sportivo, per mancanza di prove, non ha sanzionato il capitano nerazzurro. 🔗juventusnews24.com

Presunta bestemmia di Lautaro, nessun dubbio sulla sua presenza nella partita contro il Napoli: il motivo - L’edizione odierna de TuttoSport riporta quanto raccolto da Il Messaggero riguardo la possibile squalifica di Lautaro Martinez per la bestemmia nella gara contro i bianconeri. Ecco quanto evidenziato, sottolineando che il calciatore prenderà parte alla partita contro il Napoli. “Secondo quanto raccolto da Il Messaggero, l’indagine per la presunta bestemmia di Lautaro Martinez sarebbe ancora […] L'articolo Presunta bestemmia di Lautaro, nessun dubbio sulla sua presenza nella partita contro il Napoli: il motivo proviene da DailyNews24. 🔗dailynews24.it

La FIGC cerca l’audio della presunta bestemmia di Lautaro Martinez: è ancora a rischio squalifica - La procura federale ha aperto un'indagine sulla presunta espressione blasfema pronunciata da Lautaro Martinez ed è alla ricerca dell'audio: cosa rischia l'attaccante dell'Inter.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Clamoroso Lautaro: spunta l’audio della bestemmia ma niente squalifica. Il motivo - Ultimissime Napoli-Inter: clamorosi risvolti per quanto riguarda la posizione di Lautaro Martinez e la bestemmia in campo ... ha recuperato il materiale audio e video dove spunta effettivamente ... 🔗msn.com