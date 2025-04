L’attentato a Umberto I e il destino di un paese

paese della provincia di Potenza, Salvia, che nel 1879 cambiò il nome in “Savoia di Lucania”, non per distinguersi da altri paesi ma a seguito del tentato regicidio posto in essere da un giovane cuoco, Giovanni Passannante. Nato a Salvia il 19 febbraio 1849 ma trasferitosi per lavoro a Salerno, smanioso di apprendere, il giovane “salviano” non disdegna letture repubblicane e anarchiche. Il suo sogno? Una Repubblica Universale che garantisca a tutti condizioni migliori di vita e di lavoro; una pensione per i vecchi e per i disabili, un assegno per le donne incinte, il diritto allo studio.Il 17 novembre 1878, a Napoli, Giovanni Passannante segnerà i destini di Salvia. 🔗 Quotidiano.net - L’attentato a Umberto I e il destino di un paese Dall’Unità d’Italia a oggi sono numerosi i comuni che hanno cambiato nome, il più delle volte per evitare omonimie. Completamente diversa è la vicenda di un piccolodella provincia di Potenza, Salvia, che nel 1879 cambiò il nome in “Savoia di Lucania”, non per distinguersi da altri paesi ma a seguito del tentato regicidio posto in essere da un giovane cuoco, Giovanni Passannante. Nato a Salvia il 19 febbraio 1849 ma trasferitosi per lavoro a Salerno, smanioso di apprendere, il giovane “salviano” non disdegna letture repubblicane e anarchiche. Il suo sogno? Una Repubblica Universale che garantisca a tutti condizioni migliori di vita e di lavoro; una pensione per i vecchi e per i disabili, un assegno per le donne incinte, il diritto allo studio.Il 17 novembre 1878, a Napoli, Giovanni Passannante segnerà i destini di Salvia. 🔗 Quotidiano.net

Su altri siti se ne discute

India e Pakistan, tensione a mille dopo l’attentato in Kashmir. Nuova Delhi: “Tutti i pakistani lascino il Paese”. Il rischio degli arsenali nucleari - Roma, 24 aprile 2025 - Torna a massimi livelli la tensione tra India e Pakistan a seguito del sanguinoso attentato terroristico nella regione contesa del Kashmir contro un gruppo di turisti, costato la vita ad almeno 26 persone, tutti indiani e un nepalese. Oggi il ministero degli Esteri di New Delhi ha intimato a tutti i cittadini pakistani in India di lasciare il Paese entro il 29 aprile. Ma è solo l'ultima misura adottata dal governo indiano dopo la strage di hindù a Pahalgam, rivendicato dal Fronte della Resistenza del Kashmir, vicino al gruppo islamista Lashkar-e-Tayyiba, responsabile ... 🔗quotidiano.net

1900 Il regicidio del secolo. L’anarchico Bresci uccide Umberto I. Il Paese tra cordoglio e sgomento - Il 29 luglio 1900, l’Italia fu scossa dall’assassinio del re Umberto I, evento che segnò profondamente la nazione. Quel giorno, il sovrano partecipò a Monza alla cerimonia di chiusura del concorso ginnico organizzato da una società sportiva. Nonostante le misure di sicurezza fossero ridotte, il re decise di presenziare per onorare gli atleti, in particolare quelli provenienti da Trento e Trieste, territori allora sotto dominio austro-ungarico. 🔗ilrestodelcarlino.it

Cina: presidente Bosch, si manterra’ impegno a lungo termine verso Paese hub di innovazione - Il presidente di Bosch, Stefan Hartung, ha ribadito l’impegno a lungo termine del colosso industriale tedesco nei confronti della Cina, definendo il Paese un polo di innovazione vitale in un panorama industriale globale in continua evoluzione. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6063088/6063088/2025-04-04/cina-presidente-bosch-si-manterra-impegno-a-lungo-termine-verso-paese-hub-di-innovazione Agenzia Xinhua 🔗romadailynews.it

Se ne parla anche su altri siti

L’attentato a Umberto I e il destino di un paese; Pietro Acciarito, l’anarchico che non uccise re Umberto e finì in un manicomio criminale; “Borsellino sapeva dell’attentato ma si sacrificò per la famiglia”, lo rivela Umberto Sinico; Umberto ed Emmanuel De Luca Bossa: l’ascesa dei figli del boss del Lotto O di Ponticelli. 🔗Cosa riportano altre fonti

L’attentato a Umberto I e il destino di un paese - Dall’Unità d’Italia a oggi sono numerosi i comuni che hanno cambiato nome, il più delle volte per evitare omonimie. Completamente diversa è la vicenda di un piccolo paese della provincia di Potenza, S ... 🔗msn.com

1900 Il regicidio del secolo. L’anarchico Bresci uccide Umberto I. Il Paese tra cordoglio e sgomento - lasciando il paese in stato di shock. Bresci, poi, dichiarò: “Non ho ucciso Umberto, ho ucciso un re, ho ucciso un principio”. La notizia dell’attentato si diffuse rapidamente, e anche il ... 🔗msn.com