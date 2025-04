Latte intero ritirato dai supermercati i lotti richiamati del marchio interessato

Latte intero del marchio Mukki.I rischi legati al consumo sono alti. Nella nota si può leggere l'avvertenza di non consumo e di restituire il lotto al punto vendita. Il Latte richiamato mostra il rischio di presenza di corpi estranei.Richiamo per Latte: rischio presenza corpi estraneiCon la nota del 22 aprile il ministero della Salute (presente anche sull'app dedicata) ha deciso il richiamo di un Latte intero. Si tratta del Latte pastorizzato a temperature elevate, ovvero quello del marchio "Mukki".Il produttore e il marchio di identificazione dello stabilimento è Centrale del Latte d'Italia S.p.A, mentre il nome commerciale del prodotto è "Latte intero pastorizzato a temperatura elevata".

Latte ritirato dai supermercati Coop, Esselunga, Carrefour e Bennet. Le marche e i lotti coinvolti - Roma, 25 aprile 2025 – Sono stati ritirati in via precauzionale alcuni lotti di latte intero pastorizzato ad alta temperatura dai supermercati Bennet, Carrefour, Coop ed Esselunga. Sono tre i marchi di latte interessati dal ritiro: Polenghi Lombardo, Mukki e Latteria Soresina. Il motivo del richiamo è la possibile presenza di corpi estranei nelle confezioni. Il richiamo riguarda le confezioni da 1 litro di latte dei lotti 15/05/25B, 16/05/25B, 17/05/25B di Polenghi, il lotto 17/05/25B di Mukki, i lotti 15/05/25B e 16/05/25B di Soresina. 🔗quotidiano.net

Latte ritirato da tre catene di supermercati: "Possibili corpi estranei", i marchi coinvolti - Alcune tra le principali catene di supermercati italiane – Bennet, Carrefour, Coop ed Esselunga – hanno diramato un avviso urgente rivolto ai consumatori riguardante il ritiro precauzionale di specifici lotti di latte intero pastorizzato ad alta temperatura. Il provvedimento riguarda prodotti a marchio Polenghi Lombardo, Mukki e Latteria Soresina, distribuiti in bottiglie di plastica da 1 litro. Il ritiro si è reso necessario in seguito al sospetto della presenza di materiali estranei all'interno di alcune confezioni, una potenziale contaminazione che ha spinto le aziende a intervenire ... 🔗iltempo.it

Latte di tre marche ritirato dai supermercati: quali sono. «Presenza di corpi estranei, non consumatelo» - I supermercati Bennet, Carrefour, Coop hanno segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di alcuni lotti di latte intero pastorizzato a temperatura elevata venduto con i... 🔗ilmessaggero.it

