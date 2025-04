Latina tenta lo shopping gratis al centro commerciale | denunciata

Latina, 29 aprile 2025 – La Polizia di Stato di Latina ha denunciato in stato di libertà una donna, classe 1990, residente in Spagna, in quanto presunta responsabile di un tentativo di furto presso un negozio del centro commerciale.In particolare i poliziotti della squadra volante, nel primo pomeriggio, sono stati allertati dalla chiamata dell'addetto alla vigilanza, che aveva bloccato la donna in possesso di merce non pagata, mentre si trovava ancora all'interno del negozio. Quest'ultima era stata notata dagli addetti alla sicurezza perché, mentre era insieme ad un'altra donna con in braccio un bambino e spingeva un passeggino vuoto portando con sè una tracolla anch'essa vuota.Dopo averla seguita con lo sguardo lungo il percorso, ha notato che la tracolla prima visibilmente vuote, era stata palesemente riempita e pertanto ha bloccato la donna contattando le forze dell'ordine.

